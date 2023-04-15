Шипачёв: хоккеисты «Ак Барса» не обращают внимания на то, что ЦСКА считают фаворитом

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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв считает, что роль андердога поможет казанской команде добиться положительного результата в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА.
Шипачёв: хоккеисты «Ак Барса» не обращают внимания на то, что ЦСКА считают фаворитом
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Не обращаем внимания на то, что ЦСКА называют фаворитами. Есть поле хоккейное. Выходи — доказывай», — цитирует Шипачёва РИА Новости.

По словам олимпийского чемпиона Пхёнчхана, тренерский штаб досконально изучил соперника по финалу.

«Сильные стороны ЦСКА — забивают много голов, большинство работает. Пока не буду углубляться. Нам всё покажут и расскажут», — добавил Шипачёв.

ЦСКА и «Ак Барс» сыграют два первых матча финала Кубка Гагарина в Казани 17 и 19 апреля. Серия продлится до четырёх побед.

Армейский клуб в серии 1/2 финала плей-офф обыграл петербургский СКА со счётом 4-2. Команда из столицы Татарстана оказалась сильнее омского «Авангарда» — 4-1.

«Ак Барс» и ЦСКА во второй раз в истории встретятся в финале плей-офф КХЛ. В 2018 году победу одержал казанский клуб (4-1).

Ранее Сергей Фёдоров заявил, что финал КХЛ между ЦСКА и «Ак Барсом» не будет скучным.

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