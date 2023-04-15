Фёдоров: финал КХЛ между ЦСКА и «Ак Барсом» не будет скучным

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров ожидает захватывающей финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».

«Я не жду, что хоккей будет скучным, посмотрите предыдущие серии, там нет скучного хоккея», — цитирует трёхкратного обладателя Кубка Стэнли ТАСС.

При этом он допустил, что временами в финальных сериях команды показывают прагматичный хоккей, когда нет времени передать шайбу партнёру, потому что соперник оказывает давление, а шайба переходит несколько раз из рук в руки за 40 секунд.

«Ребята отдаются полностью, всеми фибрами души. Может, игра не такая красивая, но и про другие серии говорили, что они скучные, однако это не так, все играют настолько агрессивно, что мало не покажется», — заключил Фёдоров.

ЦСКА и «Ак Барс» сыграют два первых матча финала Кубка Гагарина в Казани 17 и 19 апреля. Серия продлится до четырёх побед.

Армейский клуб в серии 1/2 финала плей-офф обыграл петербургский СКА со счётом 4-2. Команда из столицы Татарстана оказалась сильнее омского «Авангарда» — 4-1.

«Ак Барс» и ЦСКА во второй раз в истории встретятся в финале плей-офф КХЛ. В 2018 году победу одержал казанский клуб (4-1).

Ранее сообщалось, что Максим Соркин забросил самую быструю шайбу в истории ЦСКА в плей-офф КХЛ.