Билялетдинов не считает более длительную подготовку преимуществом в финале с ЦСКА

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Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заверил, что его подопечные полностью готовы к старту в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Билялетдинов не считает более длительную подготовку преимуществом в финале с ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«У «Ак Барса» было больше времени на отдых перед финалом, но сейчас это не имеет значения. Это финал, ребята очень мобилизованы, соберут все силы, которые есть. Эмоции перед финалом должны быть положительными. Финал — это финал», — цитирует олимпийского чемпиона РИА Новости.

Он признался, что не ожидает лёгкой прогулки в противостоянии с московским клубом.

«ЦСКА — серьёзный соперник. Очень мобильные, техничные игроки, которые хорошо обороняются и атакуют», — добавил Билялетдинов.

ЦСКА и «Ак Барс» сыграют два первых матча финала Кубка Гагарина в Казани 17 и 19 апреля. Серия продлится до четырёх побед.

Армейский клуб в серии 1/2 финала плей-офф обыграл петербургский СКА со счётом 4-2. Команда из столицы Татарстана оказалась сильнее омского «Авангарда» — 4-1.

«Ак Барс» и ЦСКА во второй раз в истории встретятся в финале плей-офф КХЛ. В 2018 году победу одержал казанский клуб (4-1).

Ранее Сергей Фёдоров заявил, что финал КХЛ между ЦСКА и «Ак Барсом» не будет скучным.

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