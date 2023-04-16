Серия Фёдорова, настрой Радулова и жажда реванша: главные интриги финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА

17 апреля в Казани стартует финальная серия плей-офф КХЛ, в которой встретятся «Ак Барс» и ЦСКА. Москвичи постараются взять реванш за поражение в 2018 году и сравняться с соперниками по числу трофеев, а Сергей Фёдоров — остаться непобеждённым в розыгрыше Кубка Гагарина. Помешать им сделать это попытаются один из самых титулованных тренеров страны Зинэтула Билялетдинов и Александр Радулов, который будет предельно мотивирован в матчах со своим бывшим коллективом.

Вторая встреча «Ак Барса» и ЦСКА

Финал плей-офф КХЛ 2023 года обещает войти в историю, ведь в нём сойдутся самый титулованный клуб лиги и рекордсмен по числу попаданий в решающий раунд. В случае успеха «Ак Барс» в четвёртый раз возьмёт трофей и оторвётся от ближайших конкурентов, в то время как ЦСКА сравняется с казанцами по числу Кубков Гагарина и выровняет баланс между победами и поражениями в заключительной стадии турнира. И попутно возьмёт реванш за 2018 год.

Пять лет назад мало кто ожидал, что ЦСКА способен потерпеть такое фиаско. Армейцы располагали сильнейшим составом, в который входили будущие звезды НХЛ Кирилл Капризов и Андрей Кузьменко, а также обладатель Кубка Стэнли Валерий Ничушкин. А ведь были ещё Михаил Григоренко, Мэт Робинсон и Илья Сорокин, в то время конкурировавший с Ларсом Юханссоном. «Ак Барс» же и близко не мог похвастаться таким подбором исполнителей. Бал правили Станислав Галиев, канадско-португальский нападающий Джастин Азеведу, так и не получивший шанса проявить себя в «Лос-Анджелес Кингз», а также Антон Ландер, в своё время неудачно съездивший в «Эдмонтон Ойлерз».

В итоге все матчи получились напряжёнными, а четыре из них и вовсе завершились с минимальной разницей в счёте. Но в нужный момент именно «Ак Барс» демонстрировал «инстинкт убийцы» и оказывался сильнее. При этом одним из главных героев финала неожиданно стал Роб Клинкхаммер, проваливший тот плей-офф. В преддверии заключительного раунда в его активе значилось лишь шесть (1 + 5) очков, но с ЦСКА он отметился аж двумя победными голами, включая «золотой» в последней, пятой встрече. Правда, самым ценным игроком всё равно был признан Азеведу, «настрелявший» на одно очко больше (2 + 1).

Дуэль тренеров

С того момента многое изменилось. Год спустя унизительным поражением от «Авангарда» в первом раунде плей-офф завершилось второе пришествие в «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова, после чего в коллективе пробовали проявить себя Дмитрий Квартальнов и Олег Знарок. Но ни один из них так и не смог повторить успех легендарного специалиста. Первый не сумел снять «проклятие» омичей, дважды уступив им в Кубке Гагарина, а второй продержался у руля коллектива всего несколько месяцев.

ЦСКА также произвёл перестановки в тренерском штабе. За четыре года Игорь Никитин трижды выводил армейцев в финал и помог им выиграть первый трофей в истории, но провал в серии с «Авангардом» стоил ему работы. На его место пришёл Сергей Фёдоров, с ходу оправдавший доверие. При нём красно-синие в равной битве взяли верх над «Металлургом» и сравнялись со СКА, с «Динамо» и теми же магнитогорцами по числу Кубков Гагарина.

И к противостоянию с «Ак Барсом» Фёдоров подходит в статусе специалиста, ни разу не уступавшего в серии плей-офф КХЛ. И это при том, что за эти два года его подопечные несколько раз находились в шаге от провала, но каждый раз умудрялись выпутаться из сложной ситуации. В прошлом году они лишь в семи встречах разобрались со СКА и «Металлургом», а в нынешнем чуть было не были биты «Северсталью» и «Локомотивом». Но продемонстрировали характер и впоследствии без особых проблем нанесли поражение одноклубникам из Северной столицы.

И в свете этого дуэль Фёдорова и Билялетдинова выглядит крайне любопытной. Несомненно, в плане опыта Зинэтула Хайдярович обладает колоссальным преимуществом, но его соперник как никто иной способен вселять уверенность в своих подопечных. Да, некоторые критиковали экс-форварда «Детройта» за излишнее спокойствие и неспособность оживить команду в нужный момент. Но не исключено, что в этом и кроется сила москвичей. В отличие от многих других, они не нервничают, даже когда находятся в роли догоняющих, и продолжают гнуть свою линию.

Но сработает ли «магия» Фёдорова, когда на соседней скамейке окажется один из самых титулованных и авторитетных специалистов России? Ранее Билялетдинов лишь раз был побеждён в финале плей-офф КХЛ — в 2015-м ведомый им «Ак Барс» не смог справиться со СКА. А дополнительной интриги их противостоянию добавляет то, что ранее наставники ни разу не соперничали друг с другом. На момент старта тренерской карьеры будущего противника Зинэтула Хайдярович пребывал в «творческом отпуске», а оба матча нынешней регулярки прошли до его возвращения на должность.

«Правило бывших»

Что касается спортсменов, то центральной фигурой в данной серии обещает стать Александр Радулов. В 2022 году звёздный форвард вернулся из НХЛ и помог своей новой команде не только выиграть Восточную конференцию (чем обеспечил ей преимущество домашнего льда в финале), но и добраться до решающего раунда плей-офф КХЛ. Причём сделал это в статусе лучшего бомбардира и снайпера «Ак Барса» (8 + 7). В преддверии старта серии он делит с Ридом Буше третью строчку в списке самых результативных хоккеистов турнира. Впереди идут лишь будущие оппоненты — Максим Мамин (7 + 9) и Михаил Григоренко (9 + 12).

И есть все основания ожидать, что и так бескомпромиссный Радулов будет особенно мотивирован во встречах с ЦСКА. Ведь он будет выступать против своей бывшей команды, отъезд из которой вышел крайне неоднозначным. Как сообщали СМИ, в 2016-м форвард требовал от клуба двухлетний контракт на 500 млн рублей в год, сошёлся на сумме в 420 млн, но впоследствии всё равно отправился в НХЛ. И в стане армейцев ему этого явно не простили.

«Мы не ведём с ним переговоры. Радулов предал хоккейный клуб ЦСКА. Уехал из клуба, обещав подписать с нами контракт. Но он нам изменил. Стараемся к этому персонажу не возвращаться», — заявлял президент ЦСКА Игорь Есмантович в мае 2022-го.

При этом сам нападающий заявляет, что грядущее противостояние не станет для него чем-то особенным. Пусть в это и верится с трудом.

«Много времени прошло. Там обновилась практически вся команда. Серия будет особенной в том, что это финал. Не важно, против кого мы играем, надо выходить и делать свою работу, добиваться хорошего результата», — цитирует Радулова пресс-служба «Ак Барса».

Не менее заряженным на финал выйдет и Кирилл Петров, также защищавший цвета ЦСКА. Правда, вместе с Радуловым они отыграли лишь 15 матчей, после чего тот отправился в «Монреаль». В его отсутствие форвард набрал 65 очков за два регулярных чемпионата, а в плей-офф отметился пятью голами и девятью передачами в 30 встречах. Но чемпионом так и не стал, дважды уступив в решающей стадии. А потом продлил свою неудачную серию и в «Авангарде», в третий раз подряд остановившись в шаге от триумфа. И проиграл его новый коллектив именно армейцам.

Чемпионский опыт

На данный момент подопечных Фёдорова справедливо можно назвать одними из самых искушённых в контексте борьбы за Кубок Гагарина. И это особенно примечательно, ведь ЦСКА входит в десятку самых молодых команд лиги, если брать в расчёт средний возраст (26,37 года). Для сравнения, по этому показателю «Ак Барс» значительно превосходит оппонента (27,8), что объясняется присутствием в составе не только Радулова, но и Вадима Шипачёва с Вячеславом Войновым и Динаром Хафизуллиным, каждый из которых преодолел 33-летний рубеж.

Но, несмотря на это, фаворитом называется именно ЦСКА. И на то есть причины, помимо присутствия в штабе непобедимого Фёдорова, а в обойме — проводящего великолепный сезон Григоренко. Уже сейчас в его активе значится 21 очко. А если он добавит к ним ещё пять, то сравняется по этому показателю с Данисом Зариповым и Яном Коваржом. Больше же в плей-офф набирал лишь Сергей Мозякин (13 + 20).

Ключевым фактором также может стать наличие Никиты Нестерова и Даррена Дица, занимающих первое место в гонке бомбардиров среди защитников. Первый же и вовсе является лучшим ассистентом плей-офф.

А ведь ещё есть один из лучших организаторов атак в лиге Константин Окулов и палочка-выручалочка армейцев Антон Слепышев, чьи шайбы трижды приносили коллективу победу во встречах Кубка Гагарина. Кстати, столько же у Шипачёва, ставшего одним из главных творцов превосходства «Ак Барса» над «Авангардом».

Что касается вратарской дуэли, то здесь назвать фаворита крайне сложно. С одной стороны, Тимур Билялов выступает выше всяких похвал и занимает третье место по проценту отражённых бросков (94%). Выше лишь Никита Серебряков и Юхан Маттссон. Но и Адам Рейдеборн предельно надёжен (93,2%), а по «сухарям» и вовсе располагается на первой строчке (четыре).