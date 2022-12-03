Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию

Олег Знарок ушёл с поста главного тренера казанского «Ак Барса» по собственному желанию.

«Я благодарен за возможность поработать в таком большом клубе. Спасибо фанатам, которые смогли поддержать команду в любой ситуации, всем игрокам, персоналу и руководству», — цитирует Знарка пресс-служба клуба.

По его словам, он верит в способность команды бороться за высокие места и желает удачи каждому хоккеисту в составе.

Исполняющим обязанности наставника казанской команды назначен Юрий Бабенко.

Знарок возглавлял «Ак Барс» с июля 2022 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак», им он руководил с 2019 по 2021 год.

«Ак Барс» с 38 очками располагается на седьмой строчке в Восточной конференции.

Ранее Михаил Кравец стал главным тренером омского «Авангарда».