Кравец назначен главным тренером «Авангарда»

Михаил Кравец стал главный тренером омского «Авангарда».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Уточняется, что совету директоров был представлен новый генеральный менеджер клуба Рашид Хабибулин.

10 октября «Авангард» объявил об увольнении Дмитрия Рябыкина. Под его руководством омский клуб в этом сезоне выиграл лишь шесть матчей из 16, потерпев девять поражений в основное время и ещё одно — в серии буллитов.

17 октября Рябыкин вошёл в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга».

Ранее «Авангард» одержал седьмую победу подряд в матче с «Ак Барсом».