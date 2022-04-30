57 секунд, которые потрясли Магнитогорск: как ЦСКА отыгрался с 1-3 в серии и завоевал Кубок Гагарина

ЦСКА переиграл «Металлург» в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ и во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Подопечные Сергея Фёдорова в Магнитогорске взяли верх со счётом 4:1, а ключевым стал 57-секундный отрезок в стартовом периоде, в ходе которого Павел Карнаухов и Александр Попов поразили ворота Василия Кошечкина. При этом одним из главных героев встречи стал голкипер гостей Иван Федотов, совершивший 42 сейва.

«Металлург» имел полное право считаться одним из главных специалистов по седьмым матчам в истории Кубка Гагарина. До текущего розыгрыша турнира магнитогорцы, как и «Ак Барс», дважды были вынуждены определять обладателя трофея в решающей встрече и дважды брали верх. И если в первый раз они оказались сильнее чешского «Льва», то во второй расправились со своим нынешним соперником. В 2016 году судьба чемпионства решалась в Москве, что не помешало гостям добиться успеха.

Впоследствии ЦСКА ещё трижды играл в финале, но для определения победителя ни разу не потребовалось семь встреч. В 2018-м армейцы смогли нанести лишь одно поражение «Ак Барсу», а оба их противостояния с «Авангардом» также не были затяжными. Тем не менее отсутствие опыта решающих матчей не делало москвичей аутсайдерами в заключительной дуэли с «Металлургом». Особенно с учётом его кадровых проблем.

В шестой игре Илья Воробьёв удивил многих, не включив в заявку Архипа Неколенко и Ярослава Хабарова. Тренер так и не ответил, что стало причиной этого решения, но эффект оказался не самым положительным. Сменившие их Павел Акользин и Максим Пашнин выступили не очень убедительно, а последний ещё и заработал роковое удаление, после которого Михаил Григоренко в большинстве забросил победную шайбу.

После неудачи Воробьёв продолжил тасовать сочетания. Неколенко и Хабаров вернулись, но последний заменил не Пашнина, а Линуса Хульстрёма. И если эти перестановки носили скорее тактический характер, то появление в составе Семёна Кошелева было вынужденным. Он занял место Джоша Карри, дисквалифицированного за удар в голову Класу Дальбеку.

Как стало понятно по первому периоду, потеря Карри оказала колоссальное влияние на игру «Магнитки». За первый период хозяева нанесли лишь пять бросков по воротам — почти в три раза меньше, чем их противники (14), да и в целом смотрелись опустошёнными. ЦСКА же с ходу стал действовать в агрессивной манере и прессинговать большими силами, за что очень скоро был вознаграждён. На девятой минуте Павел Карнаухов здорово открылся на пятаке, получил пас от Константина Окулова и со второй попытки сумел прошить Василия Кошечкина.

Пропущенный гол деморализовал «Металлург». Магнитогорцы стали совершать одну грубейшую ошибку в собственной зоне за другой, проигрывать всё на собственном пятаке и уже спустя 57 секунд позволили ЦСКА удвоить преимущество. Отличился Александр Попов, пропустивший три последних матча серии из-за травмы. Спустя несколько минут 41-летний ветеран мог отметиться и результативным пасом, но Владислав Провольнев промахнулся из убойной позиции.

Судя по всему, в раздевалке Воробьёв сумел найти правильные слова, и после перерыва ход встречи развернулся на 180 градусов. Теперь хозяева давили оппонента и практически не давали ему покидать собственную зону, постоянно беспокоя Ивана Федотова. Но нельзя сказать, что гости были сильно против. Они заметно ослабили прессинг и сосредоточились на защите собственных ворот, не давая свободы нападающим соперника. «Магнитка» хоть и владела территориальным преимуществом, но в первые десять минут периода не могла создать по-настоящему опасных моментов.

Но затем москвичи стали создавать себе проблемы регулярными удалениями. Сначала две минуты заработал Клас Дальбек, а потом его примеру последовал Даррен Диц. Правда, к этому моменту «Магнитка» уже успела пропустить в третий раз. Карнаухов и Григоренко организовали молниеносную контратаку, а Окулов её завершил. Константин набрал 17 (8 + 9) очков и укрепился в ранге лучшего бомбардира ЦСКА в плей-офф.

Положение «Металлурга» казалось безвыходным. В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина команда лишь дважды одерживала победу, пропустив три шайбы и более. Да и третий гол вполне мог надломить хозяев льда. Но на помощь соперникам пришёл Антон Слепышев, схвативший штраф за игру с высоко поднятой клюшкой. До конца периода оставалось всего десять секунд, но, чтобы забить «сталеварам», оказалось достаточно девяти. Филипп Майе прервал сухую серию из четырёх матчей и подарил хозяевам надежду на хеппи-энд.

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Но ей не суждено было сбыться. Армейцы наглухо закрылись в обороне и до минимума сократили число опасных моментов у собственных ворот. А когда магнитогорцы всё же прорывались через оборонительные ряды, выше всяких похвал действовал Федотов. Самый надёжный голкипер Кубка Гагарина провёл очередную фантастическую встречу и был предельно хладнокровен на протяжении всего матча. В общей сложности Иван совершил 42 сейва, а в концовке и вовсе поймал кураж, играючи отражая броски оппонентов с самых убойных позиций.

В активе Кошечкина набралось почти в два раза меньше спасений, но в третьем периоде именно его старания позволяли до последнего поддерживать интригу. Достаточно вспомнить, как он за две минуты не позволил отличиться сначала Максиму Соркину, а затем Слепышеву, буквально «расстреливавшему» вратаря с метра. В четвёртый раз «Металлург» пропустил уже после того, как 39-летний голкипер отправился на скамейку. Воробьёв пошёл ва-банк и за 4 минуты 20 секунд до сирены выпустил шестого полевого, но это был не день магнитогорцев. Владислав Каменев отличился во втором матче подряд и снял все вопросы о победителе.

ЦСКА взял реванш за поражение шестилетней давности и второй раз выиграл Кубок Гагарина, сравнявшись по этому показателю с «Металлургом», «Динамо» и СКА. При этом самым ценным игроком плей-офф довольно неожиданно был признан Попов, к этому моменту уже находившийся в подтрибунке. Заключительный период он пропустил и впоследствии даже не сумел принять участия в церемонии награждения.

В пресс-службе КХЛ пояснили, что в текущем розыгрыше Кубка Гагарина форвард набрал всего 9 (4 + 5) очков, но записал на свой счёт три победные шайбы, одна из которых стала «золотой» для армейцев. Кроме того, Попов установил новый рекорд лиги по количеству матчей, проведённых в плей-офф, среди нападающих (162).