57 секунд, которые потрясли Магнитогорск: как ЦСКА отыгрался с 1-3 в серии и завоевал Кубок Гагарина
- Хоккеисты ЦСКА после победы в Кубке Гагарина
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Металлург» имел полное право считаться одним из главных специалистов по седьмым матчам в истории Кубка Гагарина. До текущего розыгрыша турнира магнитогорцы, как и «Ак Барс», дважды были вынуждены определять обладателя трофея в решающей встрече и дважды брали верх. И если в первый раз они оказались сильнее чешского «Льва», то во второй расправились со своим нынешним соперником. В 2016 году судьба чемпионства решалась в Москве, что не помешало гостям добиться успеха.
Впоследствии ЦСКА ещё трижды играл в финале, но для определения победителя ни разу не потребовалось семь встреч. В 2018-м армейцы смогли нанести лишь одно поражение «Ак Барсу», а оба их противостояния с «Авангардом» также не были затяжными. Тем не менее отсутствие опыта решающих матчей не делало москвичей аутсайдерами в заключительной дуэли с «Металлургом». Особенно с учётом его кадровых проблем.
В шестой игре Илья Воробьёв удивил многих, не включив в заявку Архипа Неколенко и Ярослава Хабарова. Тренер так и не ответил, что стало причиной этого решения, но эффект оказался не самым положительным. Сменившие их Павел Акользин и Максим Пашнин выступили не очень убедительно, а последний ещё и заработал роковое удаление, после которого Михаил Григоренко в большинстве забросил победную шайбу.
После неудачи Воробьёв продолжил тасовать сочетания. Неколенко и Хабаров вернулись, но последний заменил не Пашнина, а Линуса Хульстрёма. И если эти перестановки носили скорее тактический характер, то появление в составе Семёна Кошелева было вынужденным. Он занял место Джоша Карри, дисквалифицированного за удар в голову Класу Дальбеку.
Как стало понятно по первому периоду, потеря Карри оказала колоссальное влияние на игру «Магнитки». За первый период хозяева нанесли лишь пять бросков по воротам — почти в три раза меньше, чем их противники (14), да и в целом смотрелись опустошёнными. ЦСКА же с ходу стал действовать в агрессивной манере и прессинговать большими силами, за что очень скоро был вознаграждён. На девятой минуте Павел Карнаухов здорово открылся на пятаке, получил пас от Константина Окулова и со второй попытки сумел прошить Василия Кошечкина.
Пропущенный гол деморализовал «Металлург». Магнитогорцы стали совершать одну грубейшую ошибку в собственной зоне за другой, проигрывать всё на собственном пятаке и уже спустя 57 секунд позволили ЦСКА удвоить преимущество. Отличился Александр Попов, пропустивший три последних матча серии из-за травмы. Спустя несколько минут 41-летний ветеран мог отметиться и результативным пасом, но Владислав Провольнев промахнулся из убойной позиции.
Судя по всему, в раздевалке Воробьёв сумел найти правильные слова, и после перерыва ход встречи развернулся на 180 градусов. Теперь хозяева давили оппонента и практически не давали ему покидать собственную зону, постоянно беспокоя Ивана Федотова. Но нельзя сказать, что гости были сильно против. Они заметно ослабили прессинг и сосредоточились на защите собственных ворот, не давая свободы нападающим соперника. «Магнитка» хоть и владела территориальным преимуществом, но в первые десять минут периода не могла создать по-настоящему опасных моментов.
Но затем москвичи стали создавать себе проблемы регулярными удалениями. Сначала две минуты заработал Клас Дальбек, а потом его примеру последовал Даррен Диц. Правда, к этому моменту «Магнитка» уже успела пропустить в третий раз. Карнаухов и Григоренко организовали молниеносную контратаку, а Окулов её завершил. Константин набрал 17 (8 + 9) очков и укрепился в ранге лучшего бомбардира ЦСКА в плей-офф.
Положение «Металлурга» казалось безвыходным. В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина команда лишь дважды одерживала победу, пропустив три шайбы и более. Да и третий гол вполне мог надломить хозяев льда. Но на помощь соперникам пришёл Антон Слепышев, схвативший штраф за игру с высоко поднятой клюшкой. До конца периода оставалось всего десять секунд, но, чтобы забить «сталеварам», оказалось достаточно девяти. Филипп Майе прервал сухую серию из четырёх матчей и подарил хозяевам надежду на хеппи-энд.
Но ей не суждено было сбыться. Армейцы наглухо закрылись в обороне и до минимума сократили число опасных моментов у собственных ворот. А когда магнитогорцы всё же прорывались через оборонительные ряды, выше всяких похвал действовал Федотов. Самый надёжный голкипер Кубка Гагарина провёл очередную фантастическую встречу и был предельно хладнокровен на протяжении всего матча. В общей сложности Иван совершил 42 сейва, а в концовке и вовсе поймал кураж, играючи отражая броски оппонентов с самых убойных позиций.
В активе Кошечкина набралось почти в два раза меньше спасений, но в третьем периоде именно его старания позволяли до последнего поддерживать интригу. Достаточно вспомнить, как он за две минуты не позволил отличиться сначала Максиму Соркину, а затем Слепышеву, буквально «расстреливавшему» вратаря с метра. В четвёртый раз «Металлург» пропустил уже после того, как 39-летний голкипер отправился на скамейку. Воробьёв пошёл ва-банк и за 4 минуты 20 секунд до сирены выпустил шестого полевого, но это был не день магнитогорцев. Владислав Каменев отличился во втором матче подряд и снял все вопросы о победителе.
ЦСКА взял реванш за поражение шестилетней давности и второй раз выиграл Кубок Гагарина, сравнявшись по этому показателю с «Металлургом», «Динамо» и СКА. При этом самым ценным игроком плей-офф довольно неожиданно был признан Попов, к этому моменту уже находившийся в подтрибунке. Заключительный период он пропустил и впоследствии даже не сумел принять участия в церемонии награждения.
В пресс-службе КХЛ пояснили, что в текущем розыгрыше Кубка Гагарина форвард набрал всего 9 (4 + 5) очков, но записал на свой счёт три победные шайбы, одна из которых стала «золотой» для армейцев. Кроме того, Попов установил новый рекорд лиги по количеству матчей, проведённых в плей-офф, среди нападающих (162).
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