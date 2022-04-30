ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина — 2022

Московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал обладателем Кубка Гагарина — 2022.

Встреча прошла в Магнитогорске на «Арене Металлург» и закончилась со счётом 4:1 в пользу красно-синих.

Шайбы за армейцев забросили Павел Карнаухов (9-я минута), Александр Попов (10-я), Константин Окулов (37-я) и Владислав Каменев (57-я). За «Металлург» отличился Филипп Майе (40-я).

Напомним, что ЦСКА является обладателем Кубка Гагарина 2019 года. «Металлург» в своей истории дважды выигрывал трофей — в 2014 и 2016 годах.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями перед седьмым матчем финальной серии плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Металлургом».