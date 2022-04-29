Фетисов — о финальном матче Кубка Гагарина: психология сейчас на стороне ЦСКА

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями перед седьмым матчем финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».
Фетисов — о финальном матче Кубка Гагарина: психология сейчас на стороне ЦСКА
  • РИА Новости

«Команда отыгралась со счёта 1:3 в серии, могу только выразить слова уважения. Я думаю, психология сейчас на стороне ЦСКА, потому что «Металлург» должен перед своими болельщиками выигрывать», — приводит слова Фетисова ТАСС.

По его мнению, простой предстоящая игра не выйдет ни для одной из команд.

В финале Кубка Гагарина в шестом матче серии красно-синие в Москве обыграли «Металлург» со счётом 2:1, восстановив равенство в серии — 3:3. Решающая встреча пройдёт в Магнитогорске 30 апреля.

Ранее Фетисов высказался о развитии хоккея в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить