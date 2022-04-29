Фетисов — о финальном матче Кубка Гагарина: психология сейчас на стороне ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями перед седьмым матчем финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

«Команда отыгралась со счёта 1:3 в серии, могу только выразить слова уважения. Я думаю, психология сейчас на стороне ЦСКА, потому что «Металлург» должен перед своими болельщиками выигрывать», — приводит слова Фетисова ТАСС.

По его мнению, простой предстоящая игра не выйдет ни для одной из команд.

В финале Кубка Гагарина в шестом матче серии красно-синие в Москве обыграли «Металлург» со счётом 2:1, восстановив равенство в серии — 3:3. Решающая встреча пройдёт в Магнитогорске 30 апреля.

Ранее Фетисов высказался о развитии хоккея в России.