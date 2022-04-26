Фетисов: у нас есть катки, но нет хоккеистов высокого уровня

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о развитии хоккея в России.

«Сотни катков президент страны нам построил, а мы не можем никак набрать 20 хоккеистов высокого уровня. Сейчас время не опускать руки, а наоборот — развиться. Уверен, при правильном подходе мы сумеем многое сделать для будущего нашего хоккея», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

По его словам, уровень развития хоккея в России не соответствует тому, что президент страны Владимир Путин сделал для него за 20 лет.

«Красивые стадионы, сотни катков построены, Ночная лига, Континентальная, Молодёжная. Единственное, страдает качество хоккеистов, и это тема болезненная. К сожалению, это также дорогой вид спорта для детей и семей — эту проблему надо решать», — добавил Фетисов.

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Альтернативный хозяин чемпионата будет определён на заседании, которое пройдёт в последнюю неделю ЧМ-2022.

28 февраля IIHF объявила об отстранении российских и белорусских хоккеистов от участия в международных матчах на неопределённый срок. Впоследствии стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА одержал победу над «Металлургом» в пятом матче серии финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубка Гагарина.