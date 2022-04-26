ЦСКА обыграл «Металлург» и продолжил борьбу за Кубок Гагарина

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Московский ЦСКА одержал победу над «Металлургом» в пятом матче серии финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубка Гагарина.
ЦСКА обыграл «Металлург» и продолжил борьбу за Кубок Гагарина
  • РИА Новости
  • © Александр Овчаров

Встреча прошла в Магнитогорске на «Арене Металлург» и завершилась со счётом 3:2.

В составе московского клуба отличились Константин Окулов, Максим Соркин и Клас Дальбек, который забил решающую шайбу в овертайме, за «Металлург» шайбы забили Максим Карпов и Егор Коробкин.

Шестая игра между командами состоится 28 апреля на столичном стадионе «ЦСКА Арена».

Ранее заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал финальную серию Кубка Гагарина — 2022 между ЦСКА и магнитогорским клубом.

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