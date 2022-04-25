Плющев раскритиковал игру ЦСКА в финале Кубка Гагарина с «Металлургом»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал финальную серию Кубка Гагарина — 2022 между ЦСКА и «Металлургом».

«У ЦСКА не только ноль заброшенных шайб в двух домашних матчах, но ещё и 11 пропущенных голов за три последние встречи. «Металлург», судя по всему, поймал кураж и отпускать серию не собирается. Всё даётся, всё получается, взяли две игры на выезде», — цитирует Плющева «Чемпионат».

По его мнению, хоккей, который показывает ЦСКА в финале Кубка Гагарина, не соответствует многим параметрам игры. Плющев добавил, что ему сложно оценить, в чём армейцам нужно прибавить чтобы сократить отставание от «Магнитки».

«Психологическое состояние у игроков и тренеров не очень хорошее. Можно было проиграть один домашний матч, но два... А второй ещё и с футбольным счётом 0:1. Это, конечно, удивительно», — заключил Плющев.

Напомним, что ЦСКА на своём льду проиграл «Металлургу» (0:1) в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счёт стал 3-1 в пользу «Магнитки».

Следующая игра состоится в Магнитогорске 26 апреля.

Ранее известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказал мнение об игре ЦСКА в финале Кубка Гагарина против «Металлурга».