Вайсфельд: «Металлург» почувствовал запах крови и теперь вряд ли отпустит ЦСКА

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказал мнение об игре московского ЦСКА в финале Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга».

«Второй матч финала был ключевым. «Металлург» почувствовал запах крови и теперь вряд ли отпустит соперника. Тут много факторов. Во-первых, есть ощущение, что ЦСКА находится не в лучшем функциональном состоянии. Во-вторых, ЦСКА работает, выкладывается, пашет, а «Металлург» всё-таки больше играет в хоккей», — цитирует Вайсфельда «Чемпионат».

Он также добавил, что ЦСКА очень мощно выглядел в первых двух раундах с «Металлургом», но второй год подряд у него в финальной части ничего не получается.

«Магнитка» очень хорошо действует в позиционной обороне в этой серии. Они поняли, что их поймали на пересменке, и никуда не бежали, просто расставились по точкам и перекрывали линии броска, а армейцы так и не решились вывести кого-то на бросок», — заключил Вайсфельд.

Напомним, что ЦСКА на своём льду проиграл «Металлургу» (0:1) в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счёт стал 3:1 в пользу «Магнитки».

Следующая игра состоится в Магнитогорске 26 апреля.

Ранее бывший защитник сборной России по хоккею Александр Юдин высказался об игре ЦСКА в финале Кубка Гагарина против «Металлурга».