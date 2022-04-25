Бывший защитник сборной России Юдин: финал «Металлург» — ЦСКА меня разочаровывает

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Бывший защитник сборной России по хоккею Александр Юдин высказался об игре московского ЦСКА в финале Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга».
Бывший защитник сборной России Юдин: финал «Металлург» — ЦСКА меня разочаровывает
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Финал меня, честно скажу, разочаровывает. ЦСКА — команда, которая два первых раунда выиграла «под ноль», в решающей серии за 120 минут не может забить ни одной шайбы. Да, не спорю, игроки «Магнитки» — молодцы: досконально разобрали игру ЦСКА и увозят из Москвы две важнейшие победы», — цитирует Юдина «Чемпионат».

По его мнению, армейцы отдали все силы в серии против СКА и финал «Металлурга» с командой из Санкт-Петербурга выглядел бы намного интереснее.

«Федотов вместо того, чтобы показывать неприличные жесты, лучше бы думал об игре. А то после Олимпиады он возомнил из себя большого мастера. Сейчас ЦСКА опустил сам себя на землю», — заключил Юдин.

Напомним, что ЦСКА на своём льду проиграл магнитогорскому «Металлургу» (0:1) в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счёт стал 3:1 в пользу «Магнитки».

Следующая игра состоится в Магнитогорске 26 апреля.

Ранее олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом».

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