Пашков: Федотову не хватает опыта раскладывать силы на длительный период плей-офф

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина между московским ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

«Сегодня будет ключевой матч, потому что ЦСКА может в значительной степени сохранить шансы в серии, если успешно проведёт четвёртую игру и добьётся победы. «Магнитка», если побеждает, будет в шаге от победы в Кубке, поэтому для неё это тоже ключевая игра», — цитирует Пашкова «Чемпионат».

По его мнению, игра вратарей станет главным фактором в матче. Опыт Василия Кошечкина сказывается в игре «Металлурга», так как он играет без замен и принимает большую нагрузку. А голкиперу ЦСКА Ивану Федотову не хватает опыта и умения раскладывать силы на длительный период плей-офф.

«У Сергея Фёдорова тоже первый финал в роли главного тренера. Хоть в штабе ЦСКА и есть опытные помощники, решения всё равно принимаются главным тренером, поэтому от Фёдорова многое зависит», — заключил Пашков.

Напомним, что четвёртый матч красно-синих с «Металлургом» состоится 24 апреля на столичном стадионе «ЦСКА Арена». Счёт в серии — 2:1 в пользу команды Ильи Воробьёва.

Ранее заслуженный тренер России по хоккею Владимир Плющев выделил сильную сторону «Металлурга» после матча с ЦСКА.