Плющев выделил сильную сторону «Металлурга» после матча с ЦСКА

Заслуженный тренер России по хоккею Владимир Плющев высказался о сильной стороне магнитогорского «Металлурга» после третьего матча с ЦСКА (4:0) в рамках финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубка Гагарина.

«Я думаю, что «Металлург» добился победы за счёт чёткой организации игры. ЦСКА в четвёртом матче может добиться успеха с помощью того же фактора», — цитирует Плющева РИА Новости.

По его словам, армейцы вряд ли сменят тактический рисунок, потому что у них всё рассчитано на постоянном силовом давлении игроков.

Напомним, что четвёртый матч красно-синих с «Металлургом» состоится 24 апреля на столичном стадионе «ЦСКА Арена».

Ранее главный тренер армейцев Сергей Фёдоров прокомментировал поражение московской команды в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ от магнитогорского клуба.