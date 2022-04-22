Фёдоров: борьба ЦСКА с «Металлургом» только начинается

Короткая ссылка
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение московской команды в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от магнитогорского «Металлурга» (4:0).

«Высокие скорости, хорошая игра. Сделаем разбор, попереживаем до полуночи, завтра будем готовиться. Борьба только начинается», — цитирует Фёдорова РИА Новости.

По его словам, армейцы будут стремиться делать правильные выводы и решать, как исправить ситуацию.

«Сегодня всё шло постепенно и закономерно, как бы ни хотелось об этом мне говорить. Сейчас нам надо успокоиться», — добавил Фёдоров.

Напомним, что четвёртый матч красно-синих с «Металлургом» состоится 24 апреля на столичном стадионе «ЦСКА Арена».

Ранее главный тренер магнитогорского клуба Илья Воробьёв прокомментировал победу команды в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ над армейцами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить