Воробьёв: мы готовили ребят к тому, что ЦСКА выйдет ещё злее

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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу команды в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над московским ЦСКА (4:0).
Воробьёв: мы готовили ребят к тому, что ЦСКА выйдет ещё злее
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Мы готовили ребят, что ЦСКА выйдет ещё злее и будет больше бить и толкаться, но они справились, молодцы», — цитирует Воробьёва Sport24.

По его словам, магнитогорский клуб хорошо воспользовался игровыми моментами, которые помогли команде победить.

«Ребята отработали, сложно сказать, потратили ли ровно столько сил, сколько хотели. Пропусти один гол — игра бы поменялась», — добавил Воробьёв.

Напомним, что в составе «Металлурга» дубль оформил Брендан Лайпсик, ещё по одному разу отличились Линус Виделль и Егор Яковлев. Четвёртый матч с красно-синими состоится 24 апреля на столичном стадионе «ЦСКА Арена».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном изменении лимита на легионеров в КХЛ.

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