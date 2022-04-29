В «Северстали» заявили о желании иностранных хоккеистов вернуться в команду

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Директор «Северстали» Николай Канаков сообщил, что иностранные хоккеисты, выступавшие за череповчан в текущем сезоне КХЛ, хотели бы вернуться в команду в следующем сезоне.
В «Северстали» заявили о желании иностранных хоккеистов вернуться в команду
  • globallookpress.com

«Мы практически всех игроков, кто у нас ограниченно свободные агенты, подписали. Относительно иностранцев — желание вернуться у них есть, но всё будет зависеть от внешних факторов и политической обстановки», — цитирует Канакова ТАСС.

Функционер добавил, что предложения были сделаны всем легионерам, но пока только в устной форме.

«До конца июня есть ещё время определиться с легионерами. Плюс со стороны Минспорта идёт информация о сокращении количества иностранцев», — заключил Канаков.

Ранее Бабаев рассказал, что считает ошибкой ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.

 

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