Бабаев считает ошибкой ужесточение лимита на легионеров в КХЛ

Агент Шуми Бабаев прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с пяти до трёх игроков.

«Я считаю, что нельзя сокращать количество легионеров, надо, наоборот, усиливать их качество. В последнее время в КХЛ и так практически нет левых иностранцев, все они более-менее нормального уровня. Так что сокращение лимита станет очень большой ошибкой, из-за которой мы многое потеряем», — приводит слова Бабаева betOn.

Он также отметил, что российские хоккеисты вынуждены массово уезжать за границу, а впоследствии многие из них играют в низших лигах.

В настоящее время российские клубы, выступающие в КХЛ, могут вносить в заявку на матч не более пяти легионеров. Теперь планируется сократить заявку иностранных игроков до трёх.

Ранее сообщалось, что в Министерстве спорта России проведут консультации с представителями Федерации хоккея России (ФХР) и КХЛ по вопросу возможного сокращения лимита на легионеров.