Камбэк надежды: ЦСКА в овертайме обыграл «Металлург» и сократил отставание в финале Кубка Гагарина

ЦСКА на выезде обыграл «Металлург» в пятом матче финала Кубка Гагарина — 3:2. Магнитогорцы в случае победы становились обладателями трофея, но не сумели дожать москвичей. В третьем периоде они вырвались вперёд благодаря шайбам Максима Карпова и Егора Коробкина с интервалом в семь минут. Однако Максим Соркин незадолго до сирены сравнял счёт. А на 14-й минуте овертайма Клас Дальбек прицельным щелчком в ближний угол поставил точку в противостоянии.

От противостояния «Металлург» — ЦСКА в финале Кубка Гагарина болельщики ждали напряжённой борьбы. Многие прогнозировали, что серия может затянуться на максимальные семь встреч. И никто даже не предполагал, что уже после четырёх матчей магнитогорцы окажутся в шаге от трофея, а москвичи в двух играх подряд не сумеют забить и позволят Василию Кошечкину один за другим оформить два шатаута.

26 апреля подопечные Ильи Воробьёва имели великолепный шанс на домашнем льду поставить точку и в третий раз взять престижный трофей.

ЦСКА же предстояло совершить маленькое чудо, чтобы вернуться в борьбу. Ранее всего раз в истории финалов плей-офф КХЛ команде удавалось отыграться со счёта 1:3. В 2012-м «Динамо» перевернуло ход встречи с «Авангардом» и завоевало Кубок Гагарина.

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Казалось, прижатые к стенке армейцы со стартовой сиреной понесутся вперёд, однако этого не произошло. Напротив, первые пять минут целиком и полностью остались за соперником. Хозяева огорошили гостей высоким прессингом и не позволяли им выйти из своей зоны.

При этом они, едва совершив очередной отбор или перехват, стремились тут же нанести щелчок. Расчёт был на не всегда уверенную игру Ивана Федотова по первым броскам. Не секрет, что он зачастую выпускает шайбу из ловушки, чем пытались пользоваться подопечные Воробьёва. Чтобы спровоцировать вратаря на ошибку, они также стремились создать трафик на пятаке.

Однако реализовать преимущество не удалось, хотя несколько опасных моментов было упущено, и вскоре инициативой завладел ЦСКА. Совершить перелом во многом помогла удачная игра на вбрасываниях на чужой половине. Это помогало команде цепляться за шайбу и регулярно держать в тонусе Кошечкина. В результате в первом периоде москвичи перебросали оппонента — 13:10.

Но Василий, в отличие от визави, уверенно справлялся со всеми угрозами и продолжал действовать на невероятном кураже. Пробить его не сумел ни Константин Окулов неприятным выстрелом из левого круга, ни Клас Дальбек мощным щелчком со средней дистанции.

«Металлург» постепенно начал пользоваться увлечением красно-синих атакой и отвечал фирменными контрвыпадами с забегами в свободные зоны. Особенно часто хозяева пытались прорваться через центр. Один Семён Кошелев дважды выходил на оперативный простор. Но в первом случае его броску не хватило точности, а во втором — выручил партнёров Федотов.

Следующую 20-минутку «магнитка» вовсе начала в большинстве. Незадолго до перерыва Владислав Провольнев заработал удаление на ровном месте, не сдержав эмоции и ударив Егора Коробкина клюшкой по лицу.

Однако магнитогорцы не только не сумели воспользоваться шансом, но вскоре сами остались в меньшинстве. Андрей Светлаков умудрился убежать сразу от двух защитников, но не смог переиграть Кошечкина. Тем не менее Линус Хультстрём зацепил соперника клюшкой, и это не ускользнуло от внимания судейской бригады.

Зато в равных составах на льду пошла по-настоящему яркая обоюдоострая игра. Команды действовали практически без центральной зоны и отвечали атакой на атаку. Складывалось впечатление, будто серия только стартовала.

Но ближе к середине периода армейцы вновь остались в меньшинстве. На этот раз Павел Карнаухов получил две минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой. «Металлург» серьёзно подошёл к реализации большинства и запер гостей в зоне. В этом отрезке выше всяких похвал действовал Федотов. Он совершил целый ряд потрясающих спасений. Чего стоит хотя бы двойной сейв после броска Григория Дронова и добивания Анатолия Никонцева.

Казалось, ещё немного, и «Металлург» забьёт. Тем неожиданнее оказался гол ЦСКА за четыре минуты до сирены на перерыв. Красно-синие практически перестали появляться на чужой половине, но в стиле соперника провели отличную контратаку. Окулов, воспользовавшись своевременной передачей от Никиты Нестерова, из правого круга отправил шайбу точно в дальнюю девятку.

Для армейцев шайба стала первой за три матча. А рекордная сухая серия Кошечкина в финалах Кубка Гагарина прервалась на отметке 156 минут и 34 секунды.

Однако радовались армейцы недолго. В конце второго периода Карнаухов вновь нарушил правила, и после перерыва «Металлург» с третьей попытки реализовал большинство. Причём невольно помог ему в этом Светлаков. Пытаясь прервать прострел Максима Карпова от левого края, он корешком клюшки переправил шайбу в сетку мимо шокированного Федотова.

Сравняв счёт, хозяева поймали кураж и вновь на несколько минут прижали москвичей к воротам. Они опять включили высокий прессинг и не позволяли гостям выходить из обороны. Такая тактика очень быстро привела ко второму голу.

Идеально в результативном эпизоде сыграл Егор Коробкин, ещё ни разу не забивший в плей-офф. Он навязал борьбу Джону Гилмору, отобрал у него шайбу у борта и, сблизившись с Федотовым, наудачу бросил из правого круга. До того надёжный вратарь на этот раз совершил ошибку и позволил шайбе проскочить через подмышку точно в сетку.

Казалось, после такого камбэка соперника красно-синие могут опустить руки, но они правильно отреагировали на произошедшее и перехватили инициативу. На руку им было и удаление Анатолия Никонцева за подножку. Но в меньшинстве выше всяких похвал действовал Кошечкин, мастерски отразив один за другим три броска.

Однако в равных составах подопечные Фёдорова всё же отыгрались. Данил Юртайкин атаковал защитника за чужими воротами и в безнадёжной ситуации сумел совершить отбор и отдал пас одинокому Максиму Соркину. Нападающему оставалось спокойно поразить дальний угол.

Задолго до конца основного времени коллективы будто смирились с проведением овертайма и опасались излишне раскрываться и рисковать. Так, болельщики стали свидетелями первого овертайма в финале Кубка Гагарина.

В дополнительное время хозяева были ближе к успеху. Они чаще владели шайбой и создавали опасные моменты. Однако вновь выше всяких похвал действовал Федотов. В створ его ворот пришлось восемь бросков, и он справился со всеми. Особенно запомнился неприятный щелчок Линуса Виделля из-под защитника. Иван в этом эпизоде сыграл идеально, аккуратно закрыв центр и вовремя сведя щитки.

Спустя десять минут москвичи вовсе остались в меньшинстве, причём по крайне необязательной причине — нарушении численного состава. Пропустить в такой ситуации было бы невероятно обидно. Однако красно-синие храбро оборонялись, регулярно бросаясь под шайбу. В паре моментов в очередной раз выручил партнёров Федотов.

«Металлург» не воспользовался отличной возможностью и вскоре за это поплатился. Никита Нестеров на высокой скорости объехал чужие ворота, но вместо броска выполнил передачу на Дальбека. В свою очередь, оставшийся в одиночестве швед из левого круга отправил шайбу в створ с рикошетом от штанги.

Так ЦСКА одержал тяжелейшую победу в овертайме, хотя в третьем периоде уступал в счёте, и вернулся в борьбу. Следующий матч состоится 28 апреля в Москве, и команда Фёдорова может сравнять счёт в серии.