Магнитогорская стена: как 31 сейв Кошечкина помог «Металлургу» вновь обыграть на выезде ЦСКА в финале Кубка Гагарина

«Металлург» на выезде обыграл ЦСКА в четвёртом матче финала Кубка Гагарина и увеличил преимущество в серии до 3:1. Единственную шайбу в начале второго периода забросил защитник магнитогорцев Артём Земчёнок. А главным героем встречи стал Василий Кошечкин, который отразил 31 бросок по своим воротам и оформил второй шатаут подряд. Теперь подопечным Ильи Воробьёва для завоевания третьего титула в истории достаточно взять верх 26 апреля в родных стенах.

В преддверии четвёртой игры финала Кубка Гагарина ЦСКА оказался в крайне непростой ситуации. Сначала москвичи на выезде уступили «Металлургу» в сверхрезультативном матче (4:6) и позволили сопернику сравнять счёт в серии. Следом последовал домашний разгром — 0:4. Таким образом армейцы потерпели два поражения подряд, пропустили в них десять шайб и оказались прижаты к стенке. Очередная неудача могла поставить их на грань.

Было любопытно, насколько сильные изменения в составе произведёт Сергей Фёдоров. В результате он неожиданно решил предоставить отдых 41-летнему Александру Попову и отправил Павла Карнаухова в третье звено к Максиму Соркину и Андрею Светлакову. Между тем в четвёртое вернулся нападающий Семён Панкратов, а защитник Владимир Грудинин вовсе не попал в заявку.

А вот рокировку на последнем рубеже тренерский штаб делать не решился, и место в воротах вновь занял Иван Федотов, крайне неудачно проведший две последние встречи. День назад Фёдоров даже поменял его в концовке на Адама Рейдеборна, но швед и на этот раз остался на скамейке.

В свою очередь Илья Воробьёв ожидаемо не стал менять победный состав. После разгрома ЦСКА журналисты интересовались, вернутся ли в строй Павел Акользин и Семён Кошелев, но они всё же остались вне заявки.

Хозяева ожидаемо с первых минут пошли вперёд и попытались выбить оппонента из колеи, организовав мощный натиск. Они старались искать свободные зоны на краях площадки и уже оттуда доставлять шайбу на пятак. Эта тактика едва не сработала в ходе одной из первых атак, когда Антон Слепышев по правому краю ушёл от защитника, но немного не попал в дальний угол.

В дальнейшем армейцы продолжали регулярно тревожить Василия Кошечкина и держали его в тонусе. В частности, в одном из эпизодов опытный вратарь щитком отразил щелчок Сергей Плотникова с пары метров. Всего в активе голкипера в первом периоде оказалось 11 сейвов.

«Металлург» в итоге даже перебросал соперника — 12:11. Гости в фирменном ключе при любой удобной возможности стремительно убегали на чужую половину. Особенно хорошо смотрелось первое звено во главе с Бренданом Лайпсиком. Да и моменты подопечные Воробьёва создавали более опасные. Чего стоит хотя бы выход два в одного Джоша Карри и Никиты Коростелёва. Однако канадец далеко отпустил от себя шайбу и выполнил неудачную передачу партнёру на пустые.

Неоднократно приходилось вступать в игру и Федотову, который в целом действовал надёжно. Кажется, хоккеист пришёл в себя после двух последних неудачных матчей. Пусть он не совершал по-настоящему ярких спасений, но всегда оказывался в нужной позиции и выручал партнёров.

А в концовке первого периода обе команды заработали по первому удалению. Николай Голдобин получил две минуты за задержку клюшкой, а затем армейцы нарушили численный состав. Но открыть счёт в большинстве коллективы не сумели.

А в начале второй 20-минутки «Металлургу» вовсе удалось забить. Причём отличился не славящийся высокой результативностью Артём Земчёнок. После передачи Егора Яковлева защитник из правого круга вбрасывания отправил шайбу в дальний угол и отметился вторым голом в плей-офф. Федотов был закрыт Джоном Гилмором и среагировать не сумел.

ЦСКА оказался в ещё более незавидном положении. Москвичи вынуждены были идти ва-банк и максимально оголять тылы, чем с удовольствием пользовались соперники. Быстрые хоккеисты «Магнитки» неоднократно проникали в чужую зону и создавали опаснейшие моменты. Например, Филипп Майе на высокой скорости прорвался в свободную зону между двух защитников и едва не увеличил преимущество команды в счёте. Москвичей спас распластавшийся на льду Федотов, который щитком преградил шайбе путь в сетку. Чуть позже он по-футбольному ногой парировал её после неожиданного рикошета от собственного партнёра.

У подопечных Фёдорова же получалось немногое. Они если и тревожили Кошечкина, то ценой огромных усилий. Так, парой неприятных бросков отметился Михаил Григоренко. Всего же хозяева записали себе в актив лишь восемь щелчков. И то значительно улучшить статистику удалось незадолго до перерыва.

Красно-синие заперли соперника в его зоне и не позволяли смениться. В результате Григорий Дронов, Артём Минулин и Линус Хультстрём провели на льду несколько минут, но выстояли. Великолепен был на последнем рубеже коллектива и вратарь, который несколько раз откровенно выручил гостей. А ЦСКА всё же не воспользовался отличным шансом отыграться.

Старт заключительного периода также получился для «Металлурга» крайне непростым. ЦСКА вновь удалось прижать соперника к воротам. На протяжении шести минут гости толком не могли выйти из своей зоны. Апофеозом давления москвичей стало попадание Сергея Плотникова в штангу практически с пятака. В паре других эпизодов команду выручил Кошечкин, совершивший 12 сейвов.

Однако гости быстро пришли в себя и грамотно сбили атакующий настрой оппонента. Они по максимуму затягивали время и дробили игру на мелкие отрезки. Подопечные Воробьёва не стеснялись регулярно отправлять шайбу к чужой лицевой и получать вбрасывания у своих ворот. Армейцы хотя и выиграли 64,52%, но не извлекли из этого пользы.

Моментов у хозяев становилось всё меньше, хотя гости вовсе практически не беспокоили Федотова, у которого после перерыва работы не было. Кошечкин, напротив, продолжал выручать партнёров. Например, он не позволил с близкой дистанции пробить себя Андронову, который накатывался на пятак от правого борта.

Ожидалось, в концовке москвичи устроят серьёзный финишный штурм, но этого не произошло. Хоккеисты «Металлурга» грамотно действовали в обороне, а их соперники выдохлись и уже не могли взламывать чужую защиту на высокой скорости. Единственный реальный шанс отыграться они упустили за пару минут до финальной сирены, когда Кошечкин чудом не позволил отправить шайбу в сетку, закрыв ближний угол щитком. Не удалось ЦСКА даже толком поиграть в большинстве. Федотов уступил место шестому полевому менее чем за минуту до конца, и «Магнитка» спокойно успела перевести шайбу в чужую зону.

Так «Металлург» одержал третью победу подряд в финале Кубка Гагарина и остановился в шаге от завоевания трофея. Команда имеет отличную возможность сделать это уже 26 апреля на домашнем льду. Главным же героем в её составе вновь стал Кошечкин, который оформил второй шатаут подряд и парировал 31 бросок.