Четыре очка Майе и игра без защиты во втором периоде: «Металлург» победил ЦСКА и сравнял счёт в финале Кубка Гагарина

«Металлург» во втором домашнем матче финала Кубка Гагарина обыграл ЦСКА со счётом 6:4 и сравнял счёт в серии. На двоих команды забросили десять шайб, а наиболее результативным получился второй период, в котором хоккеисты отличились семь раз и установили несколько рекордов скорострельности. Главным героем встречи стал нападающий магнитогорцев Филипп Майе, забросивший шайбу в дебюте, а затем трижды ассистировавший партнёрам. Благодаря столь высокой результативности канадец возглавил гонку бомбардиров плей-офф КХЛ.

Во втором матче финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» обязан был обыгрывать ЦСКА. В первой встрече магнитогорцы потерпели поражение со счётом 1:3 и оказались фактически прижаты к стенке. Ведь в случае второй неудачи на домашнем льду их шансы на завоевание трофея грозили резко понизиться. Армейцы, напротив, получили важный заряд уверенности в себе.

Перед игрой Илья Воробьёв произвёл несколько перестановок в составе. В частности, вернулся в строй пропустивший пару недель из-за травмы нападающий Никита Коростелёв. Он занял место в первом звене и составил компанию Андрею Чибисову и Джошу Карри. А вот Семён Кошелев и Павел Акользин остались вне заявки. Сергей Фёдоров же не стал вносить изменения в состав, добывший победу.

Хозяева ожидаемо с ходу попытались подавить соперника, обрушив на ворота Ивана Федотова шквал атак. Хоккеисты «Магнитки» на большой скорости влетали в чужую зону и пытались при любом удобном случае направить шайбу на пятак. У голкипера ЦСКА регулярно возникала работа: только в первом периоде оппоненты нанесли 15 бросков против 12 у гостей.

Впрочем, и армейцы периодически отвечали неприятными контратаками. Например, Клас Дальбек убежал почти один на один с Василием Кошечкиным, но не попал в створ. Вскоре москвичи совершили перехват на чужой половине, и счёт после отличной передачи Владислава Провольнева едва не открыл Константин Окулов.

Но на седьмой минуте «Металлург» добился своего. Артём Земчёнок выполнил отличный наброс на пятак от правого борта, а Филипп Майе своевременно подставил клюшку. Для канадца этот гол стал седьмым в плей-офф. Причём все встречи, в которых ему до этого удавалось отличиться, закончились победой команды.

Забив, «Магнитка» тут же попыталась развить свой успех и упустила несколько хороших моментов. Один Брендан Лайпсик нанёс пару неприятных бросков, но выше всяких похвал на последнем рубеже действовал Федотов.

Вдохновившись игрой своего голкипера, ЦСКА постепенно пришёл в себя и ближе к середине периода завладел инициативой. Теперь проявлять себя пришлось уже Кошечкину. Особенно запомнился двойной сейв после щелчка Андрея Светлакова и добивания Окулова. Армейцы порой пытались буквально завезти шайбу на пятак из-за ворот в надежде на рикошет.

Незадолго до перерыва коллективы обменялись удалениями. Артём Сергеев получил две минуты за удар соперника коленом, а Максим Карпов отбыл командный штраф. Но большинством команды распорядились не лучшим образом и изменить счёт не смогли.

Зато второй период ознаменовался настоящим градом голов: на двоих соперники отличились семь раз. Они начали смелее идти вперёд и меньше внимания уделять обороне, что и привело к созданию огромного количества моментов. Команды нанесли 22 броска, и почти треть из них оказались результативными.

Вернувшись из раздевалки, ЦСКА включил фирменный высокий прессинг, и это принесло свои плоды. Виталий Абрамов в быстром отрыве получил передачу от Павла Карнаухова и нанёс щелчок точно в дальний угол. Кошечкин спасти партнёров не сумел, поскольку оказался закрыт Семёном Панкратовым.

Ответ «Металлурга» оказался молниеносным. Линус Хультстрём отметился мощнейшим щелчком со средней дистанции в ближнюю девятку. Федотов в отличие от визави всё видел, но не среагировал и не выручил коллектив.

Но армейцы отыгрались спустя всего семь секунд. Они выиграли вбрасывание в средней зоне и убежали к чужим воротам. Михаил Григоренко после передачи Артёма Сергеева вновь сравнял счёт. Попутно оппоненты установили новый рекорд скорострельности для финалов Кубка Гагарина. Предыдущий принадлежал «Ак Барсу» и «Локомотиву», которые в 2009 году отличились дважды за 14 секунд. А на пять шайб у команд ушло всего девять минут и 33 секунды — это тоже новое достижение для решающих игр.

Однако если в атаке москвичи добавили, то в защите стали допускать большое количество ошибок. Особенно неудачно действовала пара Даррен Диц — Богдан Киселевич. На 26-й минуте Архипу Неколенко позволили поразить ворота с пятака — 3:2. Аналогичную помарку гости совершили в ситуации с голом Дениса Зернова. Форвард спокойно принял шайбу у чужих ворот, обработал её и бросил с рикошетом от перекладины.

В промежутке между двумя этими эпизодами равновесие в очередной раз восстановил Антон Слепышев. Однако концовка периода всё же осталась за хозяевами. Незадолго до перерыва Федотов, впервые в карьере пропустивший более трёх раз в плей-офф КХЛ, неудачно выпустил шайбу из ловушки, и Лайпсик с лёту отправил её в цель — 5:3. А вот Кошечкин проявил себя молодцом и совершил два ключевых сейва. В частности, он не позволил Александру Попову отправить снаряд в сетку с ближней дистанции, распластавшись на льду.

Казалось, в заключительной 20-минутке ЦСКА обрушит шквал атак на ворота соперника, но этого не произошло. Хоккеисты «Металлурга» грамотно отошли в оборону и, пользуясь пустотами в чужой зоне, регулярно убегали в контратаки. Армейцы же имели не так много моментов и нанесли всего семь бросков. Даже если им удавалось направить шайбу в створ, на последнем рубеже надёжно, в отличие от Федотова, действовал Кошечкин.

Вспоминается лишь пара неприятных для него эпизодов. Сразу после перерыва Провольнев нанёс сильный щелчок в ближний угол, но голкипер оставил там щиток. В другом эпизоде он справился с опасным кистевым набросом от Слепышева.

Ненужные удаления окончательно поставили крест на попытках гостей спастись. Сначала Павел Карнаухов толкнул оппонента на борт, а затем Сергей Плотников ударил Лайпсика после сигнала судьи. В меньшинстве москвичи не пропустили, но потеряли уйму времени.

А на 54-й минуте «Металлург» поставил красивую точку в матче. Николай Голдобин убежал к чужим воротам, сместился с правого края в центр и, убрав по пути пару защитников, нанёс бросок наудачу. И вновь не лучшим образом сыграл Федотов, пропустивший шайбу между щитков. Ответить на это ЦСКА удалось лишь незадолго до финальной сирены, когда Окулов реализовал большинство. Однако было уже слишком поздно. «Магнитка» одержала важнейшую победу в сверхрезультативном противостоянии и сравняла счёт в серии. Следующие два матча пройдут в Москве.