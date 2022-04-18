Михайлов: ЦСКА нужно забыть о победе и тренироваться к следующей встрече с «Металлургом»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал победу московского ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над магнитогорским «Металлургом» (3:1).

«Естественно, очень хорошо начать финал с победы. Сейчас ЦСКА нужно о ней забыть и готовиться к следующей встрече — это самое главное», — цитирует Михайлова «Чемпионат».

По его словам, магнитогорскому клубу некуда деваться, все игры будут бескомпромиссными, и каждый будет играть на победу.

«Первый период играли очень прилично, второй начали тоже хорошо. Потом, на мой взгляд, ЦСКА немного расслабился, пошли ненужные удаления. Но армейцы собрались и хорошо провели концовку, довели встречу до победы», — добавил Михайлов.

Напомним, что в составе московского клуба шайбы забросили Сергей Андронов (24-я минута), Никита Нестеров (27-я), Сергей Плотников (58-я). У «Металлурга» отличился Максим Карпов (32-я минута).

Вторая игра серии до четырёх побед пройдёт в Магнитогорске 20 апреля. Начало — в 17:00 мск.

Ранее главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв высказался о поражении команды от ЦСКА (1:3).