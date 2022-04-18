Два гола за три минуты и 27 сейвов Федотова: как ЦСКА обыграл «Металлург» в первом матче финала Кубка Гагарина

«Металлург» уступил ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина и потерял преимущество своей площадки. Встреча в Магнитогорске завершилась со счётом 1:3, а решающим стал трёхминутный отрезок в начале второго периода, когда Сергей Андронов и Никита Нестеров поочерёдно поразили ворота Василия Кошечкина. Хозяева усилиями Максима Карпова в большинстве сумели отыграть одну шайбу, но незадолго до финальной сирены Сергей Плотников пробил по пустым воротам и поставил точку в матче.

Противостояние «Металлурга» и ЦСКА стало настоящей вишенкой на торте текущего сезона КХЛ. Обе команды достойно провели плей-офф и заслуженно пробились в финал. Причём «магнитка» на пути к решающим встречам выбила из борьбы действующего чемпиона — «Авангард», а армейцы в семиматчевом «триллере» оказались сильнее СКА.

В первой же очной игре перед соперниками стояла важнейшая задача — удачно начать серию. Ведь как показывает практика, сторона, одержавшая победу в стартовой игре, впоследствии берёт Кубок Гагарина. Такое происходило в четырёх последних случаях. А вот в 2016-м примета не сработала. Тогда за трофей также сражались ЦСКА и «Металлург». Москвичи начали с домашнего разгрома (5:1), но в итоге уступили — 3:4. Спустя шесть лет у них появилась отличная возможность взять реванш.

Впрочем, фаворитами выглядели скорее подопечные Ильи Воробьёва. В отличие от соперника, они быстро закончили финал Восточной конференции с «Трактором» и получили целую неделю на отдых. Коллектив Сергея Фёдорова последнюю тяжелейшую встречу со СКА провёл всего четыре дня назад и после этого отправился в Магнитогорск.

К тому же хозяева подошли к игре без кадровых потерь. Успел восстановиться даже Артём Минулин, который в последний раз выходил на лёд почти месяц назад. Защитник расположился в третьей паре обороны вместе с Григорием Дроновым. Гости тоже могли рассчитывать на всех исполнителей. В результате штаб произвёл всего одну рокировку в составе по сравнению с последним матчем. В четвёртом звене молодой Тахир Мингачёв заменил Матвея Гуськова.

Вопреки ожиданиям, инициативой на старте завладели именно москвичи. Они с первых минут забрали шайбу под свой контроль и провели несколько опасных атак. Великолепно выглядело третье звено во главе с Александром Поповым, которое сыграло решающую роль и в противостоянии со СКА. Оно же едва не организовало быстрый гол. После передачи ветерана из-за ворот Максим Соркин нанёс мощный щелчок с ходу, но Василий Кошечкин успел переместиться и выручил партнёров.

Однако хоккеисты «Металлурга» вскоре пришли в себя и начали действовать в излюбленной манере — техничные быстрые нападающие стремительно переходили среднюю зону и всякий раз старались довести дело до броска. В результате в первом периоде хозяева по этому показателю превзошли оппонента — 11:8.

Неоднократно спасал армейцев Иван Федотов. Например, он справился с щелчком Брендана Лайпсика со средней дистанции и щитком отразил неожиданный выстрел Андрея Чибисова от борта. Запомнился и бросок Филиппа Майе, который голкипер парировал плечом. При этом в его действиях хватало нервозности. Вратарю сборной России зачастую не удавалось зафиксировать шайбу, и соперники получали отличную возможность для добивания. Лишь чудом до перерыва они её не реализовали.

У Кошечкина работы было поменьше, но он уверенно справлялся со всеми угрозами. А защитники грамотно работали на пятаке, не позволяя гостям мешать Василию.

В первом периоде болельщики голов не дождались, зато второй получился куда более результативным. Причём его дебют хозяева неожиданно провалили. Всего за три минуты они пропустили дважды. Сначала хоккеисты «Металлурга» не сумели вывести шайбу из зоны и позволили ЦСКА открыть счёт. После передачи Артёма Сергеева Сергей Андронов со второй попытки пробил Кошечкина. Не лучшим образом сыграл в этом эпизоде Чибисов, который не сумел помешать нападающему. А капитан отметился первым голом в плей-офф.

Пропустив, подопечные Воробьёва продолжили совершать ошибки, а окрылённые соперники этим пользовались. Вскоре они удвоили преимущество. «Магнитка» не смогла вовремя смениться и была прижата к собственным воротам. Затяжную атаку мощным щелчком со средней дистанции завершил Никита Нестеров — 2:0. «Металлург» оказался в крайне непростом положении.

Однако в этот момент армейцы сами протянули сопернику руку помощи. Они стремились действовать максимально жёстко и порой переступали черту. В результате гости целых шесть минут провели в меньшинстве. За удаление Андрея Светлакова армейцы их наказать не сумели. Но ненужный фол со стороны Семёна Панкратова привёл к голу Максима Карпова. Нападающий заменил Дениса Зернова и за пять секунд до возвращения нарушителя на лёд отличился с близкой дистанции. Судьи изучили эпизод на предмет фола на Федотове, но гол засчитали.

Также по теме Дубль Плотникова и 26 сейвов Федотова: как ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина ЦСКА на выезде победил СКА в седьмом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ и сразится с «Металлургом» за Кубок Гагарина....

Причём армейцы в меньшинстве ещё при счёте 2:0 могли поставить точку в противостоянии. Константин Окулов и Артём Сергеев организовали выход два в два, но упустили стопроцентный момент. Опытный Кошечкин заранее переместился в дальний угол и легко парировал бросок защитника.

Казалось, в третьем периоде ЦСКА придётся крайне сложно. Однако на деле москвичи провели заключительную 20-минутку практически образцово. Они предсказуемо отдали шайбу сопернику, но оборонялись спокойно и не оставляли свободные зоны на своей половине, в которые могли бы врываться хозяева. Более того, нападающие армейцев регулярно уходили в высокий прессинг и не позволяли защитникам спокойно начинать атаки. В результате наступление «Металлурга» лишилось фирменной скорости.

Моменты у ворот Федотова подопечные Воробьёва если и создавали, то с большим трудом. Красноречивый показатель: они нанесли лишь пять бросков, хотя должны были устроить штурм. Запомнился опасный выход Николая Голдобина и Джоша Карри, завершившийся неточным броском канадца с убойной позиции. Чуть позже неприятный щелчок со средней дистанции нанёс Анатолий Никонцев. Федотов с ним справился, а Карпову на добивании сыграть не позволили.

Хоккеисты ЦСКА предельно дисциплинированно действовали и в единоборствах. Как результат — ни одного удаления. А в равных составах хозяева смотрелись не так впечатляюще.

Потому надежда на спасение у команды оставалась одна — замена вратаря на шестого полевого. За три минуты до финальной сирены Воробьёв взял тайм-аут и тут же отправил Кошечкина на скамейку. Однако не помогло и это. Всего через полминуты армейцы поставили точку. Антон Слепышев поборолся за шайбу у борта и выполнил передачу на пустые ворота Сергею Плотникову — 3:1.

ЦСКА открыл победой финальную серию Кубка Гагарина и создал себе отличный стартовый задел. Болельщикам же «магнитки» не стоит переживать, ведь противостояние с «Авангардом» их любимцы вовсе начали с двух домашних поражений с общим счётом 6:15, но в итоге оказались сильнее.