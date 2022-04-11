«Металлург» обыграл «Трактор» в пятом матче серии и вышел в финал Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в пятом матче финала Восточной конференции.

Встреча в Магнитогорске на стадионе «Арена Металлург» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Забитыми шайбами в составе победителей отметились Максим Карпов и Андрей Чибисов. Единственный гол за гостей забил Виталий Кравцов.

Таким образом, «Металлург» обыграл «Трактор» в серии со счётом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем пары СКА и ЦСКА (3-2).

Ранее СКА вышел вперёд в полуфинальной серии КХЛ с ЦСКА.