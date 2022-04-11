«Металлург» обыграл «Трактор» в пятом матче серии и вышел в финал Кубка Гагарина
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Встреча в Магнитогорске на стадионе «Арена Металлург» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Забитыми шайбами в составе победителей отметились Максим Карпов и Андрей Чибисов. Единственный гол за гостей забил Виталий Кравцов.
Таким образом, «Металлург» обыграл «Трактор» в серии со счётом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем пары СКА и ЦСКА (3-2).
Ранее СКА вышел вперёд в полуфинальной серии КХЛ с ЦСКА.