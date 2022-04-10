СКА вышел вперёд в полуфинальной серии КХЛ против ЦСКА

Петербургский СКА на своём льду нанёс поражение в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Романа Ротенберга.

В составе СКА шайбы забросили Александр Волков (20-я минута), Данила Моисеев (38-я) и Оскар Фантенберг (59-я). У ЦСКА отличился Андрей Светлаков (12-я и 28-я минуты).

Счёт в серии, которая играется до четырёх побед, стал 3:2 в пользу СКА.

Следующий матч пройдёт в Москве 10 апреля.

Ранее «Металлург» разгромил «Трактор» со счётом 6:0 в полуфинале плей-офф КХЛ.