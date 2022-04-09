«Металлург» разгромил «Трактор» со счётом 6:0 в полуфинале плей-офф КХЛ

В рамках четвёртого матча серии полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» разгромил челябинский «Трактор».

Встреча в Челябинске на стадионе «Арена «Трактор» имени Валерия Белоусова» завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.

Забитыми шайбами в составе победителей отметились Денис Зернов, Николай Голдобин, Филипп Майе, Линус Виделль и дважды — Брендан Лайпсик.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Металлурга».

Ранее Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над ЦСКА в четвёртом матче серии плей-офф КХЛ.