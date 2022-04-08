Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над ЦСКА в четвёртом матче серии

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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг подвёл итоги четвёртого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА (3:2).
Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над ЦСКА в четвёртом матче серии
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Сегодня взяли тайм-аут после второго гола? Нам преподнесли хороший урок, мы учимся, как хорошие ученики. Сегодня сдали экзамен. Дальше — готовимся к следующему экзамену», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» между СКА и ЦСКА завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Забитыми шайбами в составе победителей отметились Игорь Ожиганов, Антон Бурдасов и Михаил Воробьёв. За ЦСКА голы забили Виталий Абрамов и Максим Соркин.

Таким образом, СКА сравнял счёт в серии — 2-2.

Ранее бывший главный тренер СКА Андрей Назаров оценил шансы санкт-петербургского клуба в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ с ЦСКА.

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