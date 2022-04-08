Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над ЦСКА в четвёртом матче серии
- РИА Новости
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«Сегодня взяли тайм-аут после второго гола? Нам преподнесли хороший урок, мы учимся, как хорошие ученики. Сегодня сдали экзамен. Дальше — готовимся к следующему экзамену», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».
Встреча в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» между СКА и ЦСКА завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Забитыми шайбами в составе победителей отметились Игорь Ожиганов, Антон Бурдасов и Михаил Воробьёв. За ЦСКА голы забили Виталий Абрамов и Максим Соркин.
Таким образом, СКА сравнял счёт в серии — 2-2.
Ранее бывший главный тренер СКА Андрей Назаров оценил шансы санкт-петербургского клуба в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ с ЦСКА.