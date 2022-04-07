Назаров: в серии плей-офф СКА — ЦСКА всё только начинается
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«В этой серии всё только разгорается, всё только начинается. Все понимают, что это уже топ-4. Это почётно для любого тренера, для любого руководителя в КХЛ. На ребятах нет давления», — цитирует РИА Новости Назарова.
У Назарова не вызвало удивление то, что в третьем матче серии команды забросили шесть шайб за один период.
«Такое случается. Это плей-офф. Без разницы, проиграл ты матч 1:2 или 2:6», — сказал он.
Третья встреча серии в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев. Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии со СКА — 2-1.
Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги третьего матча серии с московским ЦСКА.