Назаров: в серии плей-офф СКА — ЦСКА всё только начинается

Бывший главный тренер СКА Андрей Назаров оценил шансы санкт-петербургского клуба в серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА.

«В этой серии всё только разгорается, всё только начинается. Все понимают, что это уже топ-4. Это почётно для любого тренера, для любого руководителя в КХЛ. На ребятах нет давления», — цитирует РИА Новости Назарова.

У Назарова не вызвало удивление то, что в третьем матче серии команды забросили шесть шайб за один период.

«Такое случается. Это плей-офф. Без разницы, проиграл ты матч 1:2 или 2:6», — сказал он.

Третья встреча серии в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев. Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии со СКА — 2-1.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги третьего матча серии с московским ЦСКА.