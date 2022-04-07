Назаров: в серии плей-офф СКА — ЦСКА всё только начинается

Короткая ссылка
Бывший главный тренер СКА Андрей Назаров оценил шансы санкт-петербургского клуба в серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА.
Назаров: в серии плей-офф СКА — ЦСКА всё только начинается
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«В этой серии всё только разгорается, всё только начинается. Все понимают, что это уже топ-4. Это почётно для любого тренера, для любого руководителя в КХЛ. На ребятах нет давления», — цитирует РИА Новости Назарова.

У Назарова не вызвало удивление то, что в третьем матче серии команды забросили шесть шайб за один период.

«Такое случается. Это плей-офф. Без разницы, проиграл ты матч 1:2 или 2:6», — сказал он.

Третья встреча серии в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев. Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии со СКА — 2-1.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги третьего матча серии с московским ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить