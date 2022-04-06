Роман Ротенберг объяснил поражение СКА в матче с ЦСКА в плей-офф КХЛ
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«Надо работать над тем, чтобы не было индивидуальных ошибок, и играть все 60 минут по нашей системе. Нужно доминировать всю игру. Мы умеем это делать и продолжим это делать. Через работу будем стремиться улучшить все компоненты игры», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».
Встреча в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев. Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии со СКА — 2-1.
Ранее Олег Матыцин поделился впечатлениями от третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ между московским ЦСКА и санкт-петербургским СКА.