Роман Ротенберг объяснил поражение СКА в матче с ЦСКА в плей-офф КХЛ

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг подвёл итоги третьего матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА (2:6).

«Надо работать над тем, чтобы не было индивидуальных ошибок, и играть все 60 минут по нашей системе. Нужно доминировать всю игру. Мы умеем это делать и продолжим это делать. Через работу будем стремиться улучшить все компоненты игры», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев. Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии со СКА — 2-1.

Ранее Олег Матыцин поделился впечатлениями от третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ между московским ЦСКА и санкт-петербургским СКА.