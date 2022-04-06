Матыцин назвал матч ЦСКА — СКА украшением спорта

Министр спорта России Олег Матыцин поделился впечатлениями от третьего матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и санкт-петербургским СКА.

«Хорошая игра, напряжённая, как и в любой командной встрече. Конечно, такие матчи — это украшение спорта. Если люди улыбаются, если они рады быть вместе, переживают, причём в такой джентльменской манере болеют, без агрессии, — это то, за что спорт и ценится», — цитирует Матыцина ТАСС.

Встреча в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев. Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии со СКА — 2-1.

Ранее магнитогорский «Металлург» уступил на своём стадионе челябинскому «Трактору» в рамках второй игры финальной серии Восточной конференции.