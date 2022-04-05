«Трактор» сравнял счёт в серии с «Металлургом», обыграв со счётом 6:4
- РИА Новости
Встреча в Магнитогорске на «Арене Металлург» завершилась со счётом 6:4 в пользу гостей.
В составе победителей забитыми шайбами отметились дважды Владимир Ткачёв, Сергей Калинин, Альберт Яруллин, Кирилл Капустин и Томаш Гика.
За хозяев забили Анатолий Никонцев, Егор Яковлев, Брендон Лайпсик и Николай Голдобин.
Таким образом, счёт в серии — 1:1.
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