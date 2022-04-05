«Трактор» сравнял счёт в серии с «Металлургом», обыграв со счётом 6:4

Короткая ссылка
Магнитогорский «Металлург» уступил на своём стадионе челябинскому «Трактору» в рамках второй игры финальной серии Восточной конференции.
«Трактор» сравнял счёт в серии с «Металлургом», обыграв со счётом 6:4
  • РИА Новости

Встреча в Магнитогорске на «Арене Металлург» завершилась со счётом 6:4 в пользу гостей. 

В составе победителей забитыми шайбами отметились дважды Владимир Ткачёв, Сергей Калинин, Альберт Яруллин, Кирилл Капустин и Томаш Гика.

За хозяев забили Анатолий Никонцев, Егор Яковлев, Брендон Лайпсик и Николай Голдобин.

Таким образом, счёт в серии — 1:1.

Ранее финский хоккейный клуб «Йокерит» официально объявил, что больше не будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить