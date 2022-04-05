«Трактор» сравнял счёт в серии с «Металлургом», обыграв со счётом 6:4

Магнитогорский «Металлург» уступил на своём стадионе челябинскому «Трактору» в рамках второй игры финальной серии Восточной конференции.

Встреча в Магнитогорске на «Арене Металлург» завершилась со счётом 6:4 в пользу гостей.

В составе победителей забитыми шайбами отметились дважды Владимир Ткачёв, Сергей Калинин, Альберт Яруллин, Кирилл Капустин и Томаш Гика.

За хозяев забили Анатолий Никонцев, Егор Яковлев, Брендон Лайпсик и Николай Голдобин.

Таким образом, счёт в серии — 1:1.

Ранее финский хоккейный клуб «Йокерит» официально объявил, что больше не будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).