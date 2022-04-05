«Йокерит» официально объявил, что не продолжит выступления в КХЛ

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Финский хоккейный клуб «Йокерит» официально объявил, что больше не будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
«Йокерит» официально объявил, что не продолжит выступления в КХЛ
  • Gettyimages.ru

Заявление появилось в официальном Twitter.

Кроме того, президент клуба Яри Курри покинул свой пост в совете директоров лиги. В сообщении также говорится, что в скором времени объявят о дальнейших планах клуба.

Напомним, что «Йокерит» снялся с участия в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. Это связано с требованием болельщиков в связи с обострившейся политической ситуацией в России и на Украине.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что совет утвердил состав участников сезона-2022/23.

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