Морозов: 22 клуба примут участие в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/23

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил, что совет КХЛ утвердил состав участников сезона-2022/23.

«Вопрос о приглашении новых клубов не рассматривался. Более того, не поступало никаких заявок. Есть разные сценарии: 22 клуба, 11 — в конференции. Должны согласовать структуру с федерацией», — сообщает пресс-служба КХЛ.

Уточняется, что переговоры по количеству матчей в сезоне находятся в процессе согласования. Рассматриваем вариант с 62 или 64 играми.

Морозов также сообщил, что на заседании обсуждался вопрос логистики команд.

Напомним, что рижское «Динамо» и финский «Йокерит» приняли решение приостановить участие в КХЛ из-за ситуации на Украине.

Ранее Боб Хартли рассказал, что его отговаривали от работы в омском «Авангарде».