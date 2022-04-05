Морозов: 22 клуба примут участие в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/23
- РИА Новости
«Вопрос о приглашении новых клубов не рассматривался. Более того, не поступало никаких заявок. Есть разные сценарии: 22 клуба, 11 — в конференции. Должны согласовать структуру с федерацией», — сообщает пресс-служба КХЛ.
Уточняется, что переговоры по количеству матчей в сезоне находятся в процессе согласования. Рассматриваем вариант с 62 или 64 играми.
Морозов также сообщил, что на заседании обсуждался вопрос логистики команд.
Напомним, что рижское «Динамо» и финский «Йокерит» приняли решение приостановить участие в КХЛ из-за ситуации на Украине.
Ранее Боб Хартли рассказал, что его отговаривали от работы в омском «Авангарде».