Хартли рассказал, что его отговаривали от работы в «Авангарде»

Канадский специалист Боб Хартли рассказал, что его отговаривали от работы в омском «Авангарде».

«После того как я встретился с Александром Крыловым и Максимом Сушинским, я попросил неделю на раздумья, и пошли слухи, что я могу возглавить «ястребов». Мне стало поступать огромное количество звонков от игроков североамериканских и русских, они говорили: не вздумай ехать в КХЛ, в «Авангард», они сменили 13 тренеров за десять сезонов, тебя уволят на предсезонке», — приводит слова Хартли «Чемпионат».

По его словам, он не зря прислушался к своему чутью, вследствие чего провёл прекрасное время в клубе.

«За четыре года у меня появилось очень много друзей, я уезжал с полными чемоданами подарков, я благодарен всем, с кем успел поработать», — добавил Хартли.

Напомним, что Хартли был назначен тренером «Авангарда» в 2018 году. Под его руководством клуб стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.

В сезоне-2021/22 в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ магнитогорский «Металлург» переиграл омский «Авангард» со счётом 4:0 и вышел в следующий круг турнира.

Ранее Хартли объявил о своём уходе с поста главного тренера омского «Авангарда».