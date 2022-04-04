Хартли объявил об уходе из «Авангарда»

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Канадский специалист Боб Хартли объявил о своём уходе с поста главного тренера омского «Авангарда».
Хартли объявил об уходе из «Авангарда»
  • Gettyimages.ru

«Задачи у нас на сезон стояли самые высокие, от нас были высокие ожидания, так как мы взяли кубок. Старт сезона прошёл не так, как мы хотели, отчасти травмы на это повлияли. Но в целом я удовлетворён сезоном», — цитирует слова Хартли Sport24.

Он также отметил, что, когда подписывал второй контракт с «Авангардом», уже понимал, что это будет его последний контракт.

«Хоккей дал мне всё в жизни, но у меня есть семья. Я бы очень хотел пожить в Омске. Я не заканчиваю карьеру тренера. Благодарен всему руководству клуба. Я проработал с таким огромным количеством талантливых людей. «Авангард» эти годы был моей семьёй», — добавил Хартли.

Напомним, что в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ магнитогорский «Металлург» переиграл омский «Авангард» со счётом 4:0 и вышел в следующий круг турнира.

Ранее защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, чему научился у главного тренера команды, канадского специалиста Боба Хартли.

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