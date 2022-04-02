Шарипзянов: за два года Хартли поднял меня на довольно высокий уровень

Защитник омского «Авнгарда» Дамир Шарипзянов рассказал, чему научился у главного тренера команды, канадского специалиста Боба Хартли.

«За два года он поднял меня на довольно высокий уровень, но есть куда расти. Под его руководством я лучше стал работать с клюшкой, подтянул блокирование бросков, что было одним из основных его требований», — цитирует Шарипзянова ТАСС.

Защитник также рассказал, что Хартли докапывался до вещей, о которых половина людей в хоккее не задумываются.

В нынешнем сезоне Шарипзянов провёл за «Авангард» 39 матчей, в которых забил две шайбы и отметился восемью результативными передачами.

Напомним, что в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ магнитогорский «Металлург» переиграл омский «Авангард» со счётом 4:0 и вышел в следующий круг турнира.

Ранее сообщалось, что Боб Хартли не будет подписывать новый контракт с омским «Авангардом».