«Матч ТВ»: Хартли не подпишет новый контракт с «Авангардом»

Канадский хоккейный тренер Боб Хартли не будет подписывать новый контракт с омским «Авангардом».

«Авангард» может объявить об уходе Хартли 2 апреля, сообщает «Матч ТВ». На 4 апреля у тренера запланирована пресс-конференция. Отмечается, что на следующей неделе менеджер команды Алексей Волков и председатель совета директоров Александр Крылов обсудят кандидатуры на пост нового главного тренера.

Напомним, что в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ магнитогорский «Металлург» переиграл омский «Авангард» со счётом 4:0 и вышел в следующий круг турнира.

Ранее сообщалось, что главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли покинул Россию и улетел в Канаду.