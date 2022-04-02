«Матч ТВ»: Хартли не подпишет новый контракт с «Авангардом»

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Канадский хоккейный тренер Боб Хартли не будет подписывать новый контракт с омским «Авангардом».
«Матч ТВ»: Хартли не подпишет новый контракт с «Авангардом»
  • globallookpress.com
  • © Yevgeny Philippov

«Авангард» может объявить об уходе Хартли 2 апреля, сообщает «Матч ТВ». На 4 апреля у тренера запланирована пресс-конференция. Отмечается, что на следующей неделе менеджер команды Алексей Волков и председатель совета директоров Александр Крылов обсудят кандидатуры на пост нового главного тренера.

Напомним, что в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ магнитогорский «Металлург» переиграл омский «Авангард» со счётом 4:0 и вышел в следующий круг турнира.

Ранее сообщалось, что главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли покинул Россию и улетел в Канаду.  

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