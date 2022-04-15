Дубль Плотникова и 26 сейвов Федотова: как ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

ЦСКА на выезде победил СКА в седьмом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ и сразится с «Металлургом» за Кубок Гагарина. Главными героями встречи стали ранее выступавший за петербуржцев на протяжении четырёх сезонов форвард Сергей Плотников и голкипер сборной России Иван Федотов. Первый оформил дубль, тем самым предрешив исход, а второй отразил все 26 бросков в створ. Точку в принципиальном противостоянии поставил Константин Окулов, поразивший пустые ворота.

Вплоть до нынешнего сезона армейцы Москвы и Санкт-Петербурга шесть раз определяли обладателя Кубка Западной конференции КХЛ, и дважды им для этого было необходимо провести все запланированные семь матчей. В 2015 году сильнее был СКА, а ЦСКА удалось взять реванш лишь четыре года спустя. При этом оба раза столичные хоккеисты имели более высокий номер посева, вследствие чего проводили заключительную встречу на домашнем льду.

На этот же раз именно СКА владел преимуществом родной площадки, но это не делало его фаворитом ни в глазах экспертов, ни букмекеров. И это при том, что Роман Ротенберг не только мог рассчитывать на поддержку петербургских болельщиков, но и располагал двумя представителями топ-5 рейтинга бомбардиров Кубка Гагарина. Никита Гусев занимал первое место с 16 (7 + 9) очками, а Андрей Кузьменко делил четвёртую строчку с 14-ю (7 + 7). Правда, в последнее время 26-летний форвард действовал не очень результативно, вследствие чего наставник принял волевое решение и перевёл его из первого в четвёртое звено.

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Под раздачу попал и ещё один атакующий игрок гостей. Не отметившийся результативными действиями в нынешнем плей-офф Евгений Тимкин и вовсе был отправлен в запас, вследствие чего в первой тройке оказался Эмиль Галимов. Опытный нападающий занял место рядом с Антоном Бурдасовым и Захаром Бардаковым. Но не сказать, чтобы это перестановка себя оправдала.

Седьмой матч обещал стать напряжённым и эмоциональным, подтверждение чему нашлось уже в середине стартового периода. Опасный эпизод у ворот Ларса Юханссона завершился потасовкой, по итогам которой сразу четверо хоккеистов отправились на скамейку штрафников. Но если Никита Камалов и Владислав Каменев были вынуждены провести там по две минуты, то всё тот же Бардаков и Константин Окулов получили по четыре за драку. ЦСКА остался сразу без двух ведущих форвардов, чем незамедлительно воспользовался СКА.

И хотя петербуржцы не смогли застать врасплох Ивана Федотова, они плотно завладели инициативой и создали самому надёжному голкиперу плей-офф немало проблем. Великолепный шанс забить имел Галимов, побеспокоить вратаря успели Гусев и Бурдасов, а Мэт Робинсон чуть было не замкнул прострел на дальнюю штангу. По окончании первой десятиминутки преимущество хозяев по броскам было шестикратным (6:1), а сократить его удалось лишь в самой концовке периода.

Подопечные Сергея Фёдорова наконец проснулись и организовали мини-штурм ворот Юханссона. Сначала Михаил Григоренко подставил клюшку под наброс Артёма Сергеева, а за полторы минуты до сирены великолепную возможность открыть счёт имел Виталий Абрамов. Тому почти удалось объехать Юханссона, но распластавшийся на льду швед чудом нейтрализовал угрозу, а попытку добивания в исполнении Павла Карнаухова пресекли защитники.

Второй период был абсолютно не похож на первый. СКА практически ничего не мог предложить в равных составах, чему не поспособствовало даже возвращение Кузьменко в первое звено. Фанатам ЦСКА пришлось немного понервничать только в тот момент, когда их коллектив находился в меньшинстве — две минуты за удар клюшкой получил Абрамов. Бурдасов без устали палил из правого круга вбрасывания, от синей линии атаковал Оскар Фантенберг, но Федотов был непробиваем.

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Правда, к этому моменту москвичи уже вели в счёте, а автором гола стал бывший форвард петербуржцев. С первой попытки Сергей Плотников не смог огорчить Юханссона, но проявил настойчивость и добился своего. Он продавил Микко Лехтонена, объехал шведского вратаря и поразил пустой угол, а уже в концовке отрезка оформил второй дубль в нынешнем плей-офф. Бросок в касание был настолько мощным и точным, что шайба мгновенно вылетела из створа, вследствие чего в замешательстве оказались не только сами игроки, но и судьи. Для определения гола им даже пришлось посмотреть видеоповтор, причём не единожды. Ротенберг взял «челлендж» на помеху голкиперу, но лишь предоставил сопернику возможность поиграть в большинстве.

СКА не только выстоял в неравных составах, но и сам получил право выпустить спецбригаду большинства, но своим шансом не воспользовался. ЦСКА сместил акцент в сторону обороны и, хотя сам и не нанёс ни одного броска за половину третьего периода, лишь четырежды позволил побеспокоить Федотова. Иван же стоял стеной и отражал всё, что летело в створ. За всю встречу он совершил 26 сейвов и оформил первый «сухарь» в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Ротенбергу ничего не оставалось, кроме как выпустить на лёд шестого полевого игрока, но тем самым он лишь помог сопернику укрепить преимущество. Клюшка Воробьёва сломалась в самый неподходящий момент и позволила Окулову беспрепятственно пробить по пустым воротам. Впоследствии москвичи могли довести счёт до неприличного, но самоотверженный Фантенберг в падении вынес шайбу с ленточки. ЦСКА вновь взял верх в армейском дерби и в пятый раз за последние семь сезонов прошёл в финал Кубка Гагарина, где попробует взять реванш у «Металлурга» за поражение шестилетней давности. Тогда армейцы также обыграли одноклубников из Северной столицы в финале Запада (4:0), но впоследствии уступили в семи матчах.