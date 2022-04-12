Исторический дубль Григоренко и суперсейв Федотова: как ЦСКА обыграл СКА и сравнял счёт в полуфинале Кубка Гагарина

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Сергей Стариков
ЦСКА на своём льду взял верх над СКА в шестом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1, а одним из главных героев стал Михаил Григоренко. Нападающий москвичей оформил дубль и вышел на первое место по голам за клуб в истории лиги. Также игра запомнилась великолепными выступлениями Ивана Федотова и Ларса Юханссона, совершивших 54 сейва.
Исторический дубль Григоренко и суперсейв Федотова: как ЦСКА обыграл СКА и сравнял счёт в полуфинале Кубка Гагарина
  • Хоккеисты ЦСКА в шестом матче серии со СКА
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

В шестом матче финальной серии Западной конференции ЦСКА не имел права на ошибку. Не потерпевшие ни одного поражения в двух первых раундах плей-офф московские армейцы подходили в статусе фаворитов к противостоянию с одноклубниками из Санкт-Петербурга, но уже уступили трижды и оказались в шаге от вылета с турнира. А это, в свою очередь, вполне могло подвести черту под нахождением у руля главного тренера Сергея Фёдорова. Ведь вряд ли руководство одного из самых сильных клубов лиги последних лет осталось бы довольно выходом в полуфинал Кубка Гагарина.

В эпоху КХЛ ЦСКА лишь однажды проигрывал в серии со счётом 2-3. В 2016 году подопечные Дмитрия Квартальнова неплохо стартовали в финале плей-офф и выиграли у «Металлурга» две встречи из трёх, но затем уступили два раза подряд. Для продолжения борьбы им было необходимо брать верх над Магниткой на её льду, что удалось сделать, пусть и с трудом. Точный бросок Михаила Юнькова на второй минуте овертайма позволил армейцам довести дело до решающего, седьмого матча, но там соперник вновь был сильнее.

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Казалось, что пара неудач заставит Фёдорова поэкспериментировать с составом, но наставник хозяев не произвёл ни одного изменения. В заявке остался даже Сергей Андронов — худший хоккеист столичной команды по показателю полезности («-3»). Ранее он пропустил третий и четвёртый матчи серии, а после возвращения вновь проявил себя не лучшим образом. В пятой игре СКА дважды забил в равных составах, и в обоих случаях на льду присутствовал олимпийский чемпион Пхёнчхана.

Тем не менее отсутствие тактических сюрпризов хозяева компенсировали за счёт желания. В первом периоде они предложили скоростной и высокоинтенсивный хоккей, к которому их оппоненты были не готовы. Москвичи почти в три раза перебросали петербуржцев (15:4), а под конец отрезка всё же застали врасплох Ларса Юханссона. Швед выиграл микродуэли у Антона Слепышева и Максима Соркина, но помешать Михаилу Григоренко не сумел. Форвард оказался расторопнее всех на вбрасывании и с кистей закинул шайбу точно в угол. С 92 голами он оставил позади Александра Радулова и стал лучшим снайпером ЦСКА в истории КХЛ.

Несмотря на все старания гостей, долгое время у них не получалось перехватить инициативу, хотя моменты у ворот Ивана Федотова периодически возникали. Ещё в конце первой двадцатиминутки Антон Бурдасов чуть было не оставил не у дел голкипера, но шайба пролетела над перекладиной, а во втором периоде наконец активизировалось звено Данилы Моисеева. Центральный нападающий самоотверженно вёл борьбу в зоне противника и старался не только выводить на ударную позицию Никиту Гусева и Михаила Воробьёва, но и запугивать соперников. В одном из эпизодов он подкараулил Даррена Дица и сбил его с ног мощнейшим силовым приёмом.

Наглость молодого форварда вдохновила партнёров по команде и помогла им не только увеличить давление на хозяев, но и восстановить паритет. За 86 секунд до сирены Марат Хуснутдинов на скорости ворвался в зону оппонента и чуть было не переиграл Федотова, но тот совершил очередной сейв. Правда, вратарь выкатился слишком далеко и оставил створ практически неприкрытым, а шайбу отбил прямо на клюшку Валентину Зыкову. Экс-хоккеист «Вегаса» со второй попытки поразил полупустые ворота и набрал первое очко в нынешнем плей-офф.

Голу предшествовал любопытный момент, вызвавший недовольство со стороны москвичей. Леонид Комаров исполнил наброс и сразу рванул к воротам, но не для того чтобы попытать счастья на добивании. Вместо этого он бросился на Никиту Нестерова и завалил того на Федотова. В обороне столичных армейцев возникла неразбериха, которой уже несколько секунд спустя воспользовались петербуржцы.

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Ответ ЦСКА не заставил себя долго ждать. Уже на третьей минуте заключительного периода подопечные Фёдорова оформили свой трудовой гол, причём с ходу отличиться также не получилось. Павел Карнаухов первым попробовал огорчить Юханссона после наброса от синей линии, но преуспел не он, а его партнёр по звену. Виталий Абрамов нашёл щель между щитком голкипера и штангой, благодаря чему вновь вывел столичный коллектив вперёд.

В оставшееся время у СКА было более чем достаточно возможностей вновь сравнять счёт и перевести встречу в овертайм. Сначала Слепышев попал клюшкой по лицу Андрею Кузьменко и дал петербуржцам шанс реализовать большинство, а ближе к концу периода великолепный момент имел Гусев. Гости выиграли борьбу в чужой зоне, Моисеев в касание отпасовал лучшему бомбардиру плей-офф, а тот с ходу «выстрелил» в ближний угол. Однако Федотов чудом успел переместиться и совершил невероятный сейв.

Именно этот эпизод стал ключевым в противостоянии. Впоследствии ЦСКА вернул себе инициативу и имел немало возможностей укрепить преимущество. Сначала Владислав Каменев бросил в стиле Гусева, но также не сумел справиться с Юханссоном, а затем Соркин попал в сетку с внешней стороны, предварительно уложив шведа на лёд. Но третья шайба всё же оказалась в воротах СКА — правда, уже пустых. Григоренко оформил первый дубль в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина и поставил точку в шестом матче.

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