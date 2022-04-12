Исторический дубль Григоренко и суперсейв Федотова: как ЦСКА обыграл СКА и сравнял счёт в полуфинале Кубка Гагарина

ЦСКА на своём льду взял верх над СКА в шестом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1, а одним из главных героев стал Михаил Григоренко. Нападающий москвичей оформил дубль и вышел на первое место по голам за клуб в истории лиги. Также игра запомнилась великолепными выступлениями Ивана Федотова и Ларса Юханссона, совершивших 54 сейва.

В шестом матче финальной серии Западной конференции ЦСКА не имел права на ошибку. Не потерпевшие ни одного поражения в двух первых раундах плей-офф московские армейцы подходили в статусе фаворитов к противостоянию с одноклубниками из Санкт-Петербурга, но уже уступили трижды и оказались в шаге от вылета с турнира. А это, в свою очередь, вполне могло подвести черту под нахождением у руля главного тренера Сергея Фёдорова. Ведь вряд ли руководство одного из самых сильных клубов лиги последних лет осталось бы довольно выходом в полуфинал Кубка Гагарина.

В эпоху КХЛ ЦСКА лишь однажды проигрывал в серии со счётом 2-3. В 2016 году подопечные Дмитрия Квартальнова неплохо стартовали в финале плей-офф и выиграли у «Металлурга» две встречи из трёх, но затем уступили два раза подряд. Для продолжения борьбы им было необходимо брать верх над Магниткой на её льду, что удалось сделать, пусть и с трудом. Точный бросок Михаила Юнькова на второй минуте овертайма позволил армейцам довести дело до решающего, седьмого матча, но там соперник вновь был сильнее.

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Казалось, что пара неудач заставит Фёдорова поэкспериментировать с составом, но наставник хозяев не произвёл ни одного изменения. В заявке остался даже Сергей Андронов — худший хоккеист столичной команды по показателю полезности («-3»). Ранее он пропустил третий и четвёртый матчи серии, а после возвращения вновь проявил себя не лучшим образом. В пятой игре СКА дважды забил в равных составах, и в обоих случаях на льду присутствовал олимпийский чемпион Пхёнчхана.

Тем не менее отсутствие тактических сюрпризов хозяева компенсировали за счёт желания. В первом периоде они предложили скоростной и высокоинтенсивный хоккей, к которому их оппоненты были не готовы. Москвичи почти в три раза перебросали петербуржцев (15:4), а под конец отрезка всё же застали врасплох Ларса Юханссона. Швед выиграл микродуэли у Антона Слепышева и Максима Соркина, но помешать Михаилу Григоренко не сумел. Форвард оказался расторопнее всех на вбрасывании и с кистей закинул шайбу точно в угол. С 92 голами он оставил позади Александра Радулова и стал лучшим снайпером ЦСКА в истории КХЛ.

Несмотря на все старания гостей, долгое время у них не получалось перехватить инициативу, хотя моменты у ворот Ивана Федотова периодически возникали. Ещё в конце первой двадцатиминутки Антон Бурдасов чуть было не оставил не у дел голкипера, но шайба пролетела над перекладиной, а во втором периоде наконец активизировалось звено Данилы Моисеева. Центральный нападающий самоотверженно вёл борьбу в зоне противника и старался не только выводить на ударную позицию Никиту Гусева и Михаила Воробьёва, но и запугивать соперников. В одном из эпизодов он подкараулил Даррена Дица и сбил его с ног мощнейшим силовым приёмом.

Наглость молодого форварда вдохновила партнёров по команде и помогла им не только увеличить давление на хозяев, но и восстановить паритет. За 86 секунд до сирены Марат Хуснутдинов на скорости ворвался в зону оппонента и чуть было не переиграл Федотова, но тот совершил очередной сейв. Правда, вратарь выкатился слишком далеко и оставил створ практически неприкрытым, а шайбу отбил прямо на клюшку Валентину Зыкову. Экс-хоккеист «Вегаса» со второй попытки поразил полупустые ворота и набрал первое очко в нынешнем плей-офф.

Голу предшествовал любопытный момент, вызвавший недовольство со стороны москвичей. Леонид Комаров исполнил наброс и сразу рванул к воротам, но не для того чтобы попытать счастья на добивании. Вместо этого он бросился на Никиту Нестерова и завалил того на Федотова. В обороне столичных армейцев возникла неразбериха, которой уже несколько секунд спустя воспользовались петербуржцы.

Ответ ЦСКА не заставил себя долго ждать. Уже на третьей минуте заключительного периода подопечные Фёдорова оформили свой трудовой гол, причём с ходу отличиться также не получилось. Павел Карнаухов первым попробовал огорчить Юханссона после наброса от синей линии, но преуспел не он, а его партнёр по звену. Виталий Абрамов нашёл щель между щитком голкипера и штангой, благодаря чему вновь вывел столичный коллектив вперёд.

В оставшееся время у СКА было более чем достаточно возможностей вновь сравнять счёт и перевести встречу в овертайм. Сначала Слепышев попал клюшкой по лицу Андрею Кузьменко и дал петербуржцам шанс реализовать большинство, а ближе к концу периода великолепный момент имел Гусев. Гости выиграли борьбу в чужой зоне, Моисеев в касание отпасовал лучшему бомбардиру плей-офф, а тот с ходу «выстрелил» в ближний угол. Однако Федотов чудом успел переместиться и совершил невероятный сейв.

Именно этот эпизод стал ключевым в противостоянии. Впоследствии ЦСКА вернул себе инициативу и имел немало возможностей укрепить преимущество. Сначала Владислав Каменев бросил в стиле Гусева, но также не сумел справиться с Юханссоном, а затем Соркин попал в сетку с внешней стороны, предварительно уложив шведа на лёд. Но третья шайба всё же оказалась в воротах СКА — правда, уже пустых. Григоренко оформил первый дубль в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина и поставил точку в шестом матче.