ЦСКА обыграл СКА в шестом матче и сравнял счёт в серии
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Встреча в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Забитыми шайбами в составе победителей отметились дважды Михаил Григоренко и Виталий Абрамов. Единственный гол за СКА забил Валентин Зыков.
Таким образом, ЦСКА сравнял счёт в серии — 3:3. Финалист определится в следующем матче, который пройдёт 14 апреля в Санкт-Петербурге.
Ранее Михаил Григоренко побил рекорд Александра Радулова и стал лучшим снайпером ЦСКА в истории КХЛ.