ЦСКА обыграл СКА в шестом матче и сравнял счёт в серии

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В шестом матче серии полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА.
ЦСКА обыграл СКА в шестом матче и сравнял счёт в серии
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Встреча в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Забитыми шайбами в составе победителей отметились дважды Михаил Григоренко и Виталий Абрамов. Единственный гол за СКА забил Валентин Зыков.

Таким образом, ЦСКА сравнял счёт в серии — 3:3. Финалист определится в следующем матче, который пройдёт 14 апреля в Санкт-Петербурге. 

Ранее Михаил Григоренко побил рекорд Александра Радулова и стал лучшим снайпером ЦСКА в истории КХЛ.

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