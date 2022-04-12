Григоренко побил рекорд Радулова и стал лучшим снайпером ЦСКА в истории КХЛ

Российский нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко забросил шайбу в шестом матче финальной серии Западной конференции с санкт-петербургским СКА.

Забитая шайба сделала Григоренко лучшим снайпером ЦСКА в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На счету у хоккеиста 92 шайбы в 247 матчах за московский клуб. Он побил рекорд Александра Радулова, который в 226 встречах за ЦСКА забил 91 гол.

Напомним, что в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит шестой матч финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА. К концу второго тайма хозяева выигрывают со счётом 1:0.

Счёт в серии — 3:2 в пользу санкт-петербургской команды.

Ранее «Металлург» обыграл «Трактор» в пятом матче серии и вышел в финал Кубка Гагарина.