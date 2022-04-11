Квартальнов: нам не удалось прийти к трофею, но у «Ак Барса» есть потенциал выиграть Кубок Гагарина

Российский тренер Дмитрий Квартальнов высказался о потенциале казанского «Ак Барса» после своего ухода с поста главного тренера команды.

«Нам не удалось прийти к трофею, но у команды есть огромный потенциал выиграть Кубок Гагарина. Я верю в хоккеистов, с которыми удалось поработать в Казани, и каждому желаю успеха», — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.

Напомним, что специалист работал в клубе с 2019 года. Под его руководством «Ак Барс» вышел в полуфинал Кубка Гагарина в 2021 году. В нынешнем сезоне казанцы проиграли в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги омскому «Авангарду» (2:4) и покинули розыгрыш Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Квартальнов покинул пост главного тренера «Ак Барса».