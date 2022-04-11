Квартальнов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Российский специалист Дмитрий Квартальнов покидает пост главного тренера «Ак Барса».

«Дмитрий Квартальнов и его тренерский штаб завершают работу в «Ак Барсе». Клуб благодарит специалистов за работу и вклад в развитие хоккея Татарстана, а также желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что специалист работал в клубе с 2019 года. Под его руководством «Ак Барс» вышел в полуфинал Кубка Гагарина в 2021 году. В нынешнем сезоне казанцы проиграли в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги омскому «Авангарду» (2:4) и покинули розыгрыш Кубка Гагарина.

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