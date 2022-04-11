Плющев: Капризов доказывает, что он игрок с большой буквы

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал очередной рекорд форварда «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Капризов показывает прекрасный результат. Кирилл доказывает, что он игрок с большой буквы», — цитирует Плющева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Капризов не гонится за персональными результатами. Хоккеист не зря получил контракт, потому что он талантливый парень, добавил экс-тренер сборной.

«Возможно, что он обгонит Овечкина по заброшенным шайбам в этом сезоне. Но суть не в этом. Главное, что он делает игру для своей команды и своих партнёров», — заключил Плющев.

Напомним, что «Уайлд» на своём льду переиграл «Лос-Анджелес Кингз» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 24-летний Капризов, отметился 42-й шайбой в сезоне. Российский хоккеист повторил рекорд «Миннесоты» по количеству голов за сезон в 70 играх.

Мариан Габорик забросил 42 шайбы за 77 матчей в сезоне-2007/2008.

Ранее Андрей Лучанский, первый тренер нападающего «Миннесота Уайлд» Капризова, прокомментировал достижение форварда.