Первый тренер Капризова: Кирилла в команде любят, поэтому он ставит рекорды в НХЛ

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Андрей Лучанский, первый тренер нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова, прокомментировал достижение форварда, который смог повторить клубный рекорд по голам за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Первый тренер Капризова: Кирилла в команде любят, поэтому он ставит рекорды в НХЛ
  • AP

«Сама обстановка в команде хорошая, Кирилла в команде любят, поэтому и результат такой получается», — цитирует Лучанского «Чемпионат».

Он также добавил, что рад за Капризова, который комфортно себя чувствует. Тренер надеется, что хоккеист будет развиваться дальше.

«Капитанство в следующем сезоне? Это внутренние дела команды. Если взять Россию, то капитан — это одно, там совершенно другие взгляды», — заключил Лучанский.

Напомним, что «Уайлд» на своём льду переиграл «Лос-Анджелес Кингз» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 24-летний Капризов отметился 42-й шайбой в сезоне. Российский хоккеист повторил рекорд «Миннесоты» по количеству голов за сезон в 70 играх.

Мариан Габорик забросил 42 шайбы за 77 матчей в сезоне-2007/2008.

Ранее «Каролина Харрикейнз» дома переиграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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