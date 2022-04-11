Свечников набрал два очка в матче «Каролина» — «Анахайм»

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«Каролина Харрикейнз» дома переиграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Свечников набрал два очка в матче «Каролина» — «Анахайм»
  • AP

Игра, которая прошла в городе Роли, завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Рода Бриндамора.

В составе «Харрикейнз» отличились Андрей Свечников (2-я минута), Джордан Стаал (6-я, 54-я, 59-я) и Джордан Мартинук (10-я). У «Дакс» шайбы забросили Джош Махура (7-я) и Трой Терри (12-я).

«Каролина» (102 очка) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» (70) располагается на 12-й строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что шайба Александра Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть дома «Бостон».

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