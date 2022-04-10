Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть дома «Бостон»

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«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержал победу над «Бостон Брюинз».

Игра, которая прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», завершилась со счётом 4:2.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Джон Карлсон, Том Уилсон, Ларс Эллер, Александр Овечкин. У «Бостона» отличились Кёртис Лазар и Эрик Хаула.

Овечкин забросил 775-ю шайбу в НХЛ.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал автором голевой передачи.

«Вашингтон» (90 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Овечкин прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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