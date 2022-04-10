Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть дома «Бостон»
Игра, которая прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», завершилась со счётом 4:2.
В составе «Вашингтона» шайбы забросили Джон Карлсон, Том Уилсон, Ларс Эллер, Александр Овечкин. У «Бостона» отличились Кёртис Лазар и Эрик Хаула.
Овечкин забросил 775-ю шайбу в НХЛ.
Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал автором голевой передачи.
«Вашингтон» (90 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Ранее Овечкин прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.