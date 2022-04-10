Овечкин назвал своей целью на остаток сезона попадание «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Очевидно, это не важно, кого мы обыграли. Нам просто нужны очки, потому что сейчас мы отстаём на семь очков от чистого шестого места. Думаю, для каждого парня, кто бьётся, играет, выходит на лёд, важно любое очко. Так что мы счастливы заполучить эти два балла», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что «Кэпиталз» ожидает важнейший матч с «Бостон Брюинз» и все мысли сейчас о нём.

«Мои цели на остаток сезона? Прежде всего, затащить «Вашингтон» в плей-офф. А дальше посмотрим», — добавил форвард.

В матче с «Питтсбургом» (6:3) Овечкин забросил свою 44-ю шайбу в сезоне и 774-ю в регулярных чемпионатах НХЛ в целом. Он занимает третье место в истории в списке снайперов, уступая лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что Овечкин превзошёл достижения Бретта Халла и Яромира Ягра.